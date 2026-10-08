Flavio Briatore cede i marchi Billionaire e Crazy Pizza, il motivo dietro alla scelta

Flavio Bratore cede alcuni dei suoi brand storici come Billionaire e Crazy Pizza. Nasce così Hospitality & Experience, il nuovo fondo dedicato alla creazione e allo sviluppo di brand internazionali della ristorazione, frutto della partnership industriale tra Majestas - il Gruppo che riunisce alcuni marchi creati da Briatore insieme a Francesco Costa - e Merlyn Advisors (‘Merlyn’), la piattaforma di investimento guidata da Alessandro Barnaba.

L’operazione ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo dei marchi esistenti nei mercati in cui sono già presenti e in nuove geografie e di investire in nuovi brand ad alto potenziale di crescita.

Il portafoglio comprende attualmente diversi marchi iconici di proprietà, tra cui i più noti sono Billionaire e Crazy Pizza, e uno in licenza, presenti in 11 paesi.

La strategia d’investimento si concentrerà sull’espansione internazionale dei marchi esistenti e sull’individuazione o creazione di nuovi marchi scalabili.

La gestione di H&E è affidata a Francesco Costa e Alessandro Barnaba, che uniscono una lunga esperienza nello sviluppo e nella crescita di marchi dell’hospitality a competenze finanziarie consolidate. Flavio Briatore rimane azionista di rilievo del fondo, a conferma del suo ruolo di founder e del contributo determinante alla crescita e all’identità dei marchi.

“Sono orgoglioso di aver creato e fatto crescere dei brand iconici, tra questi Twiga, Billionaire e Crazy Pizza, che hanno ridefinito il concetto di luxury dining nel mondo. Adesso è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della nostra storia con la creazione di Hospitality & Experience, che rafforzerà i marchi già esistenti e che ha grandi ambizioni di sviluppo. Io resto come azionista, mentre con grande serenità affido la gestione a Francesco e Alessandro, convinto che il successo di un’impresa, soprattutto nel settore dell’hospitality e dell’intrattenimento di lusso, dipenda in gran parte dalla qualità dei manager e dalla continuità della gestione, e per questo nell’operatività quotidiana dei singoli brand non ci sarà alcun cambiamento. Inoltre, questa operazione mi permetterà di dedicarmi ancora di più al mio impegno in Formula 1 a capo del Team Alpine, continuando però a seguire da vicino lo sviluppo di marchi che porto avanti da sempre”, ha dichiarato Flavio Briatore.

“Ho la fortuna di essere socio di Flavio da quindici anni e in questo tempo abbiamo costruito marchi che oggi sono riconosciuti a livello internazionale. Con Alessandro condividiamo già un percorso con Battistoni e questo ci ha permesso di conoscerci e di riconoscerci negli stessi valori: la cura del prodotto, l’attenzione al cliente, l’idea che un marchio di lusso si costruisca nel tempo e con coerenza”, ha sottolineato.

“Con Hospitality & Experience trasferiamo quanto costruito insieme in una struttura capace di attrarre nuovi capitali, anche da investitori istituzionali, di valorizzare marchi con operazioni come la cessione di Twiga, e di dare ai nostri brand gli strumenti per crescere in nuovi mercati. Guardiamo anche a brand giovani e a nuovi format che possano diventare i protagonisti dell’hospitality di domani. Considerato il successo della raccolta iniziale, l’interesse degli investitori istituzionali per il progetto e la significativa pipeline di nuovi investimenti prevediamo che H&E si posizioni tra i migliori fondi di mid-market di settore tra i euro 250-500 milioni”, ha dichiarato Francesco Costa.

“In Hospitality & Experience e nei suoi marchi ritrovo i principi in cui credo. L’F&B è un settore con grandi opportunità di crescita ed è tra i pochi che l’intelligenza artificiale non può replicare, perché vive di esperienza, di presenza e di relazione umana. Con Merlyn vogliamo accelerare la crescita internazionale di questo patrimonio, preservando la qualità che lo ha reso unico ma inserendolo in un contesto di gestione operativa e finanziaria del business che possa unire scalabilità con un’attenta gestione del rischio. Poter contare su Flavio e Francesco, che hanno dato vita ad alcuni dei marchi più riconosciuti dell’hospitality internazionale, è per noi un privilegio e la migliore garanzia per il futuro del progetto”, ha dichiarato Alessandro Barnaba.