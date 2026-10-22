Fedez denunciato da due ragazzi: “Picchiati dal suo bodyguard”

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I giovani avevano chiesto una foto al rapper fuori da una discoteca

Due fratelli padovani di 19 e 20 anni sostengono di essere stati aggrediti da una guardia del corpo di Fedez. Sarebbe accaduto venerdì 16 ottobre, intorno alle 5 del mattino, fuori dal The Club di corso Garibaldi a Milano. Lo riporta Il Gazzettino, che cita la denuncia dei ragazzi.

Secondo la loro versione, il gruppo di amici si è avvicinato al rapper, uscito dal locale con la sua scorta, per chiedere una foto. Fedez avrebbe risposto: “Dai che altrimenti va a finire male”, e i giovani si sono allontanati. Poco dopo, però, un bodyguard avrebbe raggiunto il 19enne, minacciandolo (“Se rimani qui le prendi”) e colpendolo con un pugno in volto. Alla reazione di fratello e amici, la guardia avrebbe detto: “Lo so, avete ragione, ma non posso farci nulla”.

Le chiamate d’emergenza risultano registrate tra le 5.06 e le 5.16. Il 19enne ha perso i sensi ed è stato portato al Policlinico, da cui è stato dimesso con 4 giorni di prognosi; per il fratello, 3 giorni. La denuncia, di 12 pagine, include alcuni video che, secondo i ragazzi, documentano la scena e la presenza di Fedez. La vicenda è ora al vaglio delle autorità.