D’Alema adombra il complottone contro Sanchez e ammette: “Mi manca il Partito comunista”

nostalgia canaglia

L’ex premier ospite di Augias per la SPagna tira in ballo l’“internazionale reazionaria”

Massimo D’alema riesce a spiegarsi la caduta del governo di Pedro Sánchez soltanto con gli occhi di chi non vuol vedere: “Contro di lui - confida a un divertito Corrado Augias durante la puntata di Torre di Babele su La7 dedicata alla storia del PCI - si è scatenata un’operazione internazionale”.

L’ex premier, unico del Partito Comunista a raggiungere l’ambita carica, attribuisce le dimissioni del primo ministro spagnolo, provocate dalla bocciatura dei decreti sull’emergenza abitativa operata da PP e Vox, all’imporsi nel contesto mondiale di “un’internazionale reazionaria molto potente” e “piena di soldi” (aggiunge Augias), in grado di avere enorme “influenza sulle tecnologie” e di “invadere il web con false notizie e campagne” di delegittimazione.

L’amministrazione Sánchez, tre governi spalmati in oltre otto anni, si è caratterizzata, sì, per una crescita economica significativa rispetto alle altre forze europee e una politica estera considerata coraggiosa da parte di un elettorato di sinistra, in contrasto agli Stati Uniti di Donald Trump. Ma, alla fine, ha dovuto soccombere di fronte agli scandali di corruzione interni al PSOE, alla crisi dei migranti nell’exclave di Ceuta e al fatto di rappresentare un esecutivo di minoranza in piedi solo grazie all’appoggio di numerosi partiti indipendentisti e nazionalisti. E alla fine il leader progressista si è dovuto rifugiare nelle elezioni anticipate, in programma il prossimo 29 novembre.

La preoccupazione di D’Alema è quella di “un campo democratico” internazionale “disarmato di fronte a tanta aggressività” delle destre tecnocratiche e “incapace di reagire”. E’ qui che emerge con forza la componente nostalgica, ammessa dall’ospite durante la trasmissione di La7: “Mi manca un Partito Comunista, che non aveva solo idealità ma anche la struttura per difendersi”.