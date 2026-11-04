Bob Dylan (con cappuccio in testa) ricevuto da Leone. Quando il Papa citò una sua poesia

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Bob Dylan è stato ricevuto oggi nel Palazzo Apostolico da Papa Leone XIV. Il legame tra l’artista e il Pontefice esiste da tempo: Prevost aveva citato alcuni versi nella prefazione di un libro sul disarmo. Lo riferiscono i media vaticani.

Un’udienza breve, quella tra il Papa e il cantautore Usa 85enne, con saluti e scambi di battute. Dylan, come è diventata sua abitudine, indossava una felpa nera col cappuccio a coprire la testa.

Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, era stato citato da Leone nel luglio scorso nella prefazione di un libro della Libreria Editrice Vaticana titolo “Disarmata e disarmante. La pace è un dono”. In quell’occasione il Pontefice riportava un verso di una poesia di Dylan in relazione alla bomba atomica: “Ti odio perché ti ha fatto l’uomo e l’uomo ti possiede e l’uomo ti maneggia”.