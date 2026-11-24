Roma

Apre un ufficio all’Eur

Non poteva mancare e infatti Chery Italy apre a Roma. Si tratta di una sede di rappresentanza all’Eur con uffici che affiancano quelli di Milano. La capitale meneghina resta la base operativa per vendite, prodotto, marketing e post-vendita, e si occuperà di sviluppo del business, relazioni istituzionali e public affairs: attività che acquistano peso con la crescita del Gruppo in Italia.

A due anni dallo sbarco in Italia (estate 2024) il Gruppo Chery traccia un primo, parzialissimo, bilancio. Solo con due dei suoi quattro marchi, Omoda & Jaecoo da gennaio a ottobre di questo anno ha immatricolato più di 37.000 vetture: ossia il 235,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E, altro dato interessante che spiega la crescita esponenziale del marchio, nel solo mese di ottobre Omoda ha venduto circa cinquemila vetture: o meglio un picco che fa registrare numeri record con un +171,8%, pari al 3,8% del mercato, complice anche la crescita complessiva del settore automotive.

Per l’occasione è piombato a Roma Kevin Cheng, CEO di Chery Italy: «Roma completa la nostra organizzazione di Milano - ha detto il manager cinese - e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata. I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali».

La società dal mese scorso ha assunto la ragione sociale Chery Italy S.r.l., segno di un Gruppo ormai multibrand e che comprende quattro marchi: Omoda che punta su tecnologia e mobilità intelligente, Jaecoo che fa della versatilità dei suoi Suv un punto di forza, LEPAS sul mercato con una proposta incentrata su design ed eleganza contemporanea e infine iCAUR che completa il piano con Suv elettrificati dallo spirito avventuroso.

La priorità della prossima fase è chiaramente consolidare la crescita anche grazie ai 137 punti vendita e assistenza in Italia, 10 dei quali ancora in apertura. E anche grazie alla garanzia su tutta la gamma dei i marchi del Gruppo di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.