Il test

Su strada con la francese best seller del suo segmento. Costi a partire da 18.900 euro

Squadra che vince non si cambia. E infatti la nuova Clio tiene tutto il meglio della vecchia generazione, ma si rinnova in tecnologia e stile. Disponibile con motorizzazioni benzina, bifuel benzina/GPL e full hybrid, con potenze fino a 160 CV. E con un prezzo di listino davvero interessante a partire da 18.900 euro con la possibilità di scegliere tra tre allestimenti: evolution, techno ed esprit Alpine.

Interni molto ben curati con materiali di primo livello e una seduta, quella del conducente, regolabile anche in altezza. Multimediale come vuole il diktat del momento è «connettibile» a tutte le piattaforme disponibili grazie a uno schermo touchscreen da 10,1″, compatibile con il collegamento wireless dello smartphone.

Le versioni dalla Techno in su hanno cerchi i lega da sedici pollici, climatizzatore automatico e la telecamera posteriore perché in effetti, soprattutto nelle manovre, la visuale posteriore è abbastanza limitata.

Al vertice dell’offerta Renault si trova la Clio esprit Alpine: la si riconosce al primo sguardo perché questa versione monta i cerchi in lega da 18 e il logo del marchio sportivo Alpine.

All’interno in questo caso ci sono inserti in alcantara, pedaliera in alluminio e sedili con sostegni laterali rinforzati. Ed è proprio questa che abbiamo provato nella motorizzazione da full hybrid E-Tech da 160 CV che abbina un bel motore 1.8 quattro cilindri benzina alla componente elettrica. La risposta è reattiva, divertente già in avvio e con una bella ripresa.