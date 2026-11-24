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La piccola E2 è l'elettrica più venduta in Cina: costerà 20.900 euro

Parte l’attacco di Geely al mercato Europeo. Il gruppo cinese punta sulla piccola elettrica E2 per convincere anche i più scettici a scegliere l’energia pulita soprattutto per un uso cittadino con un’auto semplice e facile da guidare. E poi con il nuovo Suv Monjaro EM-i, che arriva in Italia ad un mese dall’anteprima assoluta al Salone di Parigi e va a completare la parte alta della gamma. «Oggi Geely non è un brand cinese che viene in Europa - spiega Marco Santucci, Managing Director Jammel Motors per Geely e Zeeckr - ma il suo ingresso è iniziato nel 2010 con l’acquisizione di Volvo».

La strategia di rafforzare l’identità nel vecchio continente è chiaramente deducibile dall’annuncio di Zack Zhang, responsabile prodotto in Europa, di realizzare il Suv elettrico EX5 a partire da metà del prossimo anno, direttamente nello stabilimento Ford di Almussafes vicino Valencia. Ma il progetto del gruppo è ancora più grande: entro il 2030 la maggior parte delle auto sarà prodotta in Europa riducendo al minimo l’importazione dalla Cina. L’offerta prevede 16 modelli tra il 2027 e il 2028 (tra cui Suv, berline, compatte e citycar) che si affiancheranno ai quattro già presenti sul mercato.

E’ la campagna di Labico, comune a ridosso di Roma, a fare da terreno di prova al nuovo Suv Monjaro Em-i: «La sintesi migliore di quello che Geely rappresenta aggiunge Marco Santucci - un’auto che sembra un derivato di Volvo con grande solidità, sicurezza e qualità costruttiva. L’ambizione è di porsi come alternativa a brand come Wolkswagen e Toyota, per le esigenze e le aspettative dei clienti europei a livello di qualità costruttiva e prodotto manifatturiero».

Con un prezzo d’attacco di 41.900 euro, Monjaro si colloca in assoluto al vertice della categoria: vanta dimensioni importanti: 4 metri e 80 di lunghezza e un vano di carico da 633 litri, espandibile fino a 2.183 litri, affiancato da 34 scomparti portaoggetti. Per la sua vocazione a superare ogni limite la «Turbo Hybrid plug-in» abbina un propulsore sovralimentato da 1,5 litri ad alta efficienza a una gestione evoluta dei flussi energetici. Nella configurazione Ultra AWD, il sistema eroga fino a 246 Kw di potenza combinata. La gamma prevede due batterie LFP: 18,4 kWh per la versione Max a trazione anteriore e 29,8 kWh per la versione Ultra AWD, garantendo fino a 116 km di percorrenza a zero emissioni e un raggio d’azione totale che tocca i 922 km.

Su strada Monjaro evidenzia un passo costante, fluidità e vigore ad ogni regime, comfort e piacere di guida. Si può calibrare la risposta degli ammortizzatori, scegliendo tra le configurazioni Comfort, Standard e Sport, oltre a disporre di sei modalità di guida. Per la commercializzazione bisognerà attendere gennaio e il prezzo della versione a trazione integrale adattiva è di 44.900.

L’evento è stato l’occasione per presentare anche la E2, la citycar elettrica più venduta in Cina che lì si chiama Xingyuan. Lunga 4 metri e 13 e con un prezzo molto competitivo di 20.900 euro per la versione base, è il simbolo strategico del gruppo per convincere i clienti europei ad investire sull’elettrico. Sono già tante le richieste di provarla nelle concessionarie, il primo carico arriverà il 18 novembre. La potenza varia da 60 a 85 Kw per un’autonomia fino a 345 km nel ciclo combinato WLTP. Le versioni Max e Ultra si differenziano soprattutto per l’estetica con un prezzo rispettivamente di 22.900 e 24.900 euro.