Hyundai, l’elettrica Ioniq 6 diventa “cattiva”

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Su strada con la coreana nella versione N Line da 325 cavalli e trazione integrale

Lo stile è quello inconfondibile targato Hyundai che ha reso la Ioniq 6 unica nel suo stile. Estetica particolare di quelle che fanno breccia nell’immaginario collettivo. Ma questa nuova versione N Line è ancora di più cattiva, sprintosa e anche a trazione integrale. Il powertrain dual motor ha una potenza di 240 kW (325 CV) e 605 Nm di coppia: lo 0-100 km/h è coperto in 5,1 secondi, e la velocità massima è limitata a 185 km/h. La batteria ha una capacità di 84 kWh, per un’autonomia di 595 km nel ciclo Wltp. Costruita sulla piattaforma E-Gmp a 800 Volt, alle colonnine HPC passa dal 10% all’80% in 18 minuti. Bella non solo sotto al cofano ma anche dentro: rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, pedaliera in metallo e volante a tre razze con logo N. Insomma la Ioniq 6 ha interni di assoluto livello che la proiettano in un segmento superiore.

Il resto è noto: di serie i fari a matrice di LED, le maniglie a scomparsa, i vetri posteriori oscurati, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e la tecnologia V2L. E poi luci ambientali, sensori luci e pioggia, portellone ad apertura elettrica per finire con doppio display da 12,3″ per strumentazione e infotainment.Alla guida risulta piacevole, morbida e comodosa, ma quando ci si sposta sulla modalità «sport» si sente tutta la differenza: scarica a terra tutti i 325 cavalli di potenza con un «tiro» da elettrica vera.Non male. Il listino della Ioniq 6 N Line Ioniq 6 AWD parte da 60.300 euro.