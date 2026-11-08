Gwm, il Suv Ora 5 verrà prodotto in Bulgaria

Tech Day a Milano

A Milano il brand cinese annuncia grandi novità

GWM mette la freccia. In occasione del Tech Day a Milano, alla presenza di dealer, stampa e addetti ai lavori, il brand cinese annuncia grandi novità. La più importante è strategica e destinata a dare una vera svolta al proprio mercato: la Ora 5, il Suv compatto dalle linee tondeggianti e accattivanti, verrà prodotta a partire dall’inizio del nuovo anno in Europa, nello specifico in Bulgaria (fino a 50,000 unità l’anno).

La decisione del board del marchio arriva grazie ad un accordo con Bulgarian Automotive Industry ed apre la strada ad un futuro nel Vecchio Continente di grandi aspettative. Il Centro di ricerca e sviluppo di Monaco definisce intanto i prodotti fin dall’inizio, con oltre 100.000 km di prove in Europa per Ora 5 e H7 (quest’ultima, offerta in Italia al prezzo di lancio di 29.990 euro con permuta o rottamazione). GWM (acronimo di Great Wall Motor) parte da Milano alla conquista dell’Europa e viste le forze messe in campo c’è da credere che alle buone intenzioni seguiranno i fatti. La svolta lontano dalla Cina ha un significato aziendale ben chiaro: produrre vicino alla domanda invece di importare.

Il gruppo prevede in prospettiva poli industriali integrati in Europa per veicoli e componenti, da ampliare insieme alla gamma. Sul fronte commerciale GWM opera con filiali in Italia, Spagna e Paesi Bassi e si prepara a entrare in Francia e in altri mercati. «Localizzare non significa adattare i prodotti al mercato, ma inserire le esigenze del mercato nel DNA del prodotto. Non vogliamo soltanto vendere automobili in Europa: vogliamo diventarne parte», dichiara Nicole Wu, Chief Technology Officer di GWM. «Un’auto che funziona bene in Cina non soddisfa automaticamente ogni aspettativa europea. Sviluppare per l’Europa significa capire come si guida qui, dalle autostrade tedesche alle strade di montagna italiane», aggiunge Thomas Schemera, EU Product General Manager di GWM. E nei prossimi due anni, in arrivo dieci nuovi modelli pronti a stupire, la strada è segnata, avanti tutta.