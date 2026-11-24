Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 24 novembre 2026.

Ariete

Voi che non amate sottomettervi e aspirate a essere diversi, vivrete un giorno congeniale al vostro carattere. Ci saranno tanti buoni motivi per discutere vivacemente nell’ambiente di lavoro, con superiori e colleghi. Mercurio vi rende anche spiritosi, buttatevi sull’umoristico, quando capite di aver esagerato. Qui c’è un’altra emergenza però, amore! Venere sempre ostile, ma nasce Luna piena in Gemelli, segno che favorisce i vostri contatti d’amore e nuovi incontri.

Toro

Luna nel segno tutta la mattinata, richiama l’attenzione sulla famiglia, case, proprietà. Restate vicini alle donne, accettate le sfide professionali, o non, quando vengono lanciate. Bravi in matematica, tecnica, finanza. Ma finché c’è Marte contro dovete stare attenti con tutti i macchinari, sostanze infiammabili, gas. Il resto delle previsioni e all’insegna della ricerca della fortuna, avrete parecchie possibilità di trovarla, sotto la luce della Luna piena in Gemelli.

Gemelli

Dopo mezzogiorno, arriva nel segno la Luna per diventare piena, voi sentirete subito una bellissima scossa in amore. Complici anche i pianeti che governano la nostra vita sentimentale, da Venere a Marte, da Giove a Urano, la prossima notte potrebbe nascere il primo colpo di fulmine per i separati o divorziati, semplicemente per i single. Voi siete nati per vivere in due, i gemelli Castore e Polluce, vivete la solitudine sentimentale come una sconfitta, ma il tempo di pensieri pessimisti può dirsi concluso. Attrazioni brusche, imperiose, immediate…prima del giorno 30.

Cancro

Pur senza pianeti nel segno, avete i vostri privilegi, grazie a ottimi influssi astrali che vi mandano segni amici, incisivi per affari e per la professione, buoni per la famiglia interessanti per i viaggi. Tutta la mattina Luna transita in Toro, vincente sotto ogni punto di vista, quindi anche per i guadagni. Dopo si sposta in Gemelli ed esplode in tutta la sua bellezza, come Luna piena, aumenta il desiderio e la passione, ma vi rammenta che il matrimonio è una cosa seria. Ricordatelo.

Leone

Nelle passate settimane, Giove vi ha reso qualche volta un po’ leggeri, però avete avuto bisogno anche di divagarvi un po’, dopo qualche problema anche di salute. Ora però c’è il Sole che splende in Sagittario, nel campo dell’amore e della fortuna, vi rende molto più sicuri e affidabili, farete molti soldi. Non subito, nella prima parte del giorno è ancora disturbata dalla Luna in Toro, ma quando nel pomeriggio passa in Gemelli e diventa piena, il mondo è vostro.

Vergine

Riflettori accesi sulla vita affettiva, famiglia e matrimonio, situazione dei parenti che non vivono nella stessa casa. In amore non è finito il tempo della dolce vita, Venere è così bella, anche oggi prevede momenti intensi, incontri di amicizia, visite alle persone care. Prestate attenzione alle persone anziane. Nel pomeriggio inizia a farsi sentire Luna piena in Gemelli, che può diventare fattore di disturbo nel lavoro e anche nella salute, ma ciò non impedisce l’arrivo di un guadagno.

Bilancia

Siete voi i favoriti della Luna piena in Gemelli, che inizia dopo il mezzogiorno è vi seguirà con un raggio fortunato per due giorni interi, avrete occasioni di successo nel lavoro e persino una sorpresa inattesa in affari, questo grazie all’aspetto Luna-Urano-Plutone. È un transito diretto alle persone con una certa posizione che mirano ad arrivare ancora più in alto! Nasceranno tanti nuovi amori, nel giro di 48 ore!

Scorpione

Un giorno diviso a metà: Luna in Toro nella prima parte è ostile. Nella seconda parte invece diventa piena in Gemelli e avrà un effetto positivo per il vostro amore e per le vostre finanze. Lo so che la vostra vita, come la vita di noi tutti, non assomiglia ai sogni che facevamo da ragazzi, però ogni tanto arriva qualche bella sorpresa che ci rende felici. Un incontro, un invito, una comunicazione che aspettate da tempo. Viaggi favoriti, lontano anche l’amore sarà più bello.

Sagittario

Cercate di condensare gli impegni professionali o comunque incontri importanti, nella prima parte del giorno quando la Luna è ancora in Toro, segno che presiede alla vostra attività lavorativa e incide anche sugli affari economici, molto spesso condiziona anche la salute. Infatti, dopo mezzogiorno l’atmosfera si appesantisce, cresce il nervosismo provocato dalla Luna piena in Gemelli, settore dei rapporti stretti, familiari e coniugali. Sorprendente invece per i single. Sesso.

Capricorno

Ci sarà la Luna questa sera? E che Luna! Durante il giorno ancora in Toro, quindi alla massima potenza per quanto riguarda il lavoro, la professione e lo studio, affari e carriera. Urano pianeta delle importanti scalate nella vita, mette un forte accento sulla “carriera, prestigio, salti di qualità”. Verso sera invece, quando sarà piena in Gemelli, alle persone sole riserva sorprese incredibili. I coniugi invece si ritroveranno in una nuvola romantica, sarà come un primo amore.

Acquario

Un giorno d’oro, un giorno d’argento. Oro come il Sole che vi illumina dal Sagittario ed apre un nuovo orizzonte professionale, argento come la Luna ma che mostra oggi due facce. La mattina in Toro invita alla cautela nella salute e presenza in famiglia, notevole pressione sulla vita di coppia e sul matrimonio. Il secondo lato della Luna, che diventa piena in Gemelli, è fantastico per le coppie già assortite e anche meglio per le persone che ancora cercano il grande amore.

Pesci

Luna in Toro, metà giornata è così animata, corposa, vogliosa. Lasciatevi coccolare dal vostro amore, avete bisogno di tenerezza. Voi che tanto amate l’eleganza, ricordatevi che il buon umore è uno dei migliori capi d’abbigliamento da indossare nella vita sociale, cercate di sorridere anche in serata quando avrete contro Luna piena in Gemelli, che provocherà agitazione a casa e incomprensione tra i coniugi. Sorridete a un nuovo personaggio che si avvicina, lo manda Venere…