Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 20 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 20 ottobre 2026

Ariete

Saturno continua a sollecitare la vostra intelligenza e il senso per gli affari, Marte aiuta a tenere energicamente sotto controllo la situazione, Giove procura facilitazioni e anche Venere contribuisce con un po’ di fortuna. Questo cielo è perfetto per voi, avrete molto se non dormite. Voglia di nuovi amori e voglia di vivere in un modo nuovo le relazioni esistenti, sorprendente slancio romantico al calar della sera quando sentirete il richiamo della Luna, possibili nuovi incontri.

Toro

Il settore del successo riceve influssi di grande intensità, oggi si incontrano Luna e Plutone in Acquario, ma si tratta di pianeti lenti che non hanno effetti immediati, lanciano però segnali importanti e vi preparano psicologicamente per le nuove imprese. È possibile un improvviso capovolgimento dei programmi stabiliti, Marte rischia di portare all’eccesso il lato meno cordiale del vostro carattere. Apprensioni per una donna. Fate di testa vostra, ma appoggiatevi agli amici.

Gemelli

È proprio il caso di dire, segno “doppio”. Da una parte siete favoriti da Sole-Giove (fortuna, figli), da un’altra avete il disturbo di Urano (contrasti con l’ambiente, debolezza fisica). Ma la pioggia astrale che rende problematico l’oroscopo generale, si è visto durante il weekend, dovete dare prova del senso della realtà e della concretezza, così potete ottenere gratifiche e risultati economici. Frenate l’eccesso di idealismo, ma siamo sicuri che vedrete forti emozioni in amore.

Cancro

Stimoli fortissimi dal segno che incide sulla vostra trasformazione personale e professionale (Acquario), ma è un processo che chiede impegno e fatica. Tante parole avete detto ultimamente, molte si sono disperse nel vento, adesso devono contare soltanto i fatti. Così vuole Mercurio in posizione ottima per tutte le questioni pratiche. Avete bisogno di eventi ed emozioni anche in amore. Non sono desideri impossibili, Venere propizia circostanze fortunate.

Leone

Luna agitata per le associazioni, Venere bellicosa non tocca però il vostro patrimonio, i vostri soldi, ma vi rende precipitosi. Non dovete anticipare le mosse che intendete fare nel lavoro e in affari, cercate però di aiutare un collaboratore (coniuge?) in difficoltà. Situazione più impegnativa per i nativi che occupano posti di rilievo nell’ambiente professionale, il settore del successo è toccato da influssi instabili, diciamo che siete anche voi in fase di riequilibrio.

Vergine

Le stelle vi mettono in prima pagina, ma qualche volta anche voi vi lasciate prendere dalle utopie - meno parole e più fatti. Luna in Acquario influenza il lavoro e anche la salute: cautela, controllate i vostri punti deboli, visita medica per i problemi di tipo cronico (in previsione della Luna di domani). L’influsso di Plutone invece è ottimo per il lavoro, affari, studio e viaggi professionali. Splendida posizione di Mercurio-Venere, l’amore può ottenere una grande riscossa.

Bilancia

Il vostro futuro è già qui, ma siete liberi di cercare altrove. È lontano quello che nel solito ambiente non riuscite a ritrovare. Certe prove richieste da Saturno vi hanno reso più sicuri del vostro valore e importanza, nel lavoro e nella vita famigliare. Non siete ancora tutti usciti dalla incertezza, ma questo compleanno chiude una parentesi e dà la possibilità di trovare una nuova strada. Conviene fare pulizia nelle collaborazioni. All’amore invece dovete dare quello che chiede.

Scorpione

Solitudine nel cuore. È un possibile effetto di questa Luna straniera in Acquario, un punto problematico del vostro oroscopo, soprattutto da quando vi transita Plutone che è il vostro pianeta guida. La sensazione è quella di un padre che trascura i figli, momentaneamente… In famiglia, vecchi e nuovi problemi non consentono un’atmosfera rilassata e il dialogo si fa un po’ difficile. Resistenza fisica bassa. Stregano invece i nuovi amori, bellissime e utili le amicizie.

Sagittario

Se non avete chiacchierato troppo nei giorni passati e non avete protestato quando sarebbe stato meglio tacere, adesso potreste assaporare il gusto di una grande vittoria. Luna nel vicino Acquario è in aspetto con i pianeti che positivamente incidono sul vostro amore e sulla vostra fortuna professionale e finanziaria: Saturno, Nettuno, Marte e Giove. C’è anche una pericolosa tendenza alla dispersione, difficoltà di concentrazione - a chi pensate quando cala la notte?

Capricorno

Quelli di voi che non si sentono ancora appagati nella vita sentimentale, che vivono tensioni coniugali, non posso prendersela con Venere. La stella dell’amore vi assiste insieme a Marte e Giove, oggi particolarmente attiva e generosa anche per la famiglia ma potrebbe pure aprire una nuova porta verso il successo professionale. Siete il segno delle grandi imprese e capitali, non vi lascerete certo intimorire dalle caotiche situazioni nelle nostre città. È politica.

Acquario

Luna è importante soprattutto per la vita sociale, congiunta a Plutone provoca tensioni e odio sociale, ma è chiaro che incide anche sul vostro futuro professionale e, in molti casi, anche sul futuro sentimentale. Sta per finire un’epoca, siete nuovamente davanti a una svolta, prevista entro fine maggio. Lasciate che gli avvenimenti della vostra vita privata accadano come vuole il destino, avrete oggi stesso un segnale preciso. È in atto una tempesta affettiva-passionale.

Pesci

Non ci sono influssi negativi diretti al vostro segno, ma il punto della salute è sottoposto alla pressione della Luna, dovete stare attenti ai vostri punti deboli, gambe e schiena. Preparate oggi un nuovo piano di lavoro o un nuovo investimento, che metterete in atto domani quando avrete nel segno una bellissima Luna che vi accompagnerà verso la nuova stagione dello Scorpione. Straordinaria protezione di Venere e Giove, che andrà in crescendo per un mese intero.