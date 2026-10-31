Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 31 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 31 ottobre 2026

Ariete

Oggi non avete la solita brillantezza, a causa della nervosa Luna, che disturba anche le funzioni digestive, ma nei prossimi due giorni questa stessa Luna sarà preziosa per le questioni domestiche e vi aiuterà a concludere con soddisfazione gli affari. Voi forse non siete ancora convinti, ma siete un segno fortunato in questo periodo, anche in amore. Conturbante l’aspetto di Marte, pianeta della sessualità, aprite la porta del vostro cuore, qualcuno vuole una spiegazione.

Toro

La situazione astrale non permette di ottenere più di tanto, ma questa non è una buona ragione per trattenere l’ambizione solo per paura di non farcela. Impostate o concludete sotto questa Luna in Cancro, veramente buona per l’attività e per gli affari, questioni scritte. Prestate attenzione alla posta in arrivo, ci sono notizie finanziarie. Fate capire a chi nel vostro ambiente fa il bello e il cattivo tempo, che ci siete. Riunioni di famiglia, progetti per la casa, fame d’amore.

Gemelli

Qui si lotta, qui si contesta. Oggi saprete rispondere, appoggiatevi alle persone esperte e fidate, il giorno è sotto la protezione di una buona Luna per le finanze, domani nasce un formidabile ultimo quarto accanto a Giove, che rafforza le associazioni, favorisce affari finanziari, iniziative a lungo termine. Dove non siete più convinti, staccate. Viaggi e incontri molto importanti. In amore dovete essere più calmi e misurati, giocare con la fantasia e l’immaginazione.

Cancro

Conflitti nel rapporto di coppia, ma ormai vi siete abituati - succede sempre quando la Luna nel segno, è in aspetto negativo con Saturno, adesso anche Venere si intromette nella vita familiare e coniugare. Nella salute il disturbo tocca le gambe, la schiena, i reni. Una serie di circostanze positive, invece, permettono di arrivare a traguardi importanti nel lavoro e in affari, occasioni anche durante i viaggi, trasferimenti. Istintivamente andrete sul sicuro, Mercurio ottimo.

Leone

Saturno è positivo per le questioni pratiche, iniziative professionali e nuovi affari anche all’estero, Mercurio è invece negativo e lancia un avvertimento - presto nuove agitazioni nelle collaborazioni. Ma ci sono anche persone meritevoli della vostra fiducia! Una confidenza liberatoria. Nel privato e in famiglia, preparatevi per l’evento della Luna ultimo quarto che aprirà domani nel vostro segno il mese di novembre. Salutate ottobre con un abbraccio d’amore, avete tutto.

Vergine

Magnifico Saturno in aspetto con Mercurio, una grande forza di volontà, costanza e fermezza, arriverete alla meta. Preparate un importante documento, può riguardare il lavoro o una transazione di affari, potete firmare oggi stesso oppure rimandate alla prossima settimana quando avrete la Luna nel vostro segno. Avete a disposizione il materiale necessario per costruire qualcosa che resterà nel tempo. In amore proponetevi così come siete, sarete amati, conquisterete.

Bilancia

Luna secondo giorno in aspetto di contrasto con la vostra Venere e con Saturno, rende nervosi i rapporti e stanca fisicamente. È un classico: troppa golosità provoca noiose indigestioni, gli sbalzi di temperatura toccano le vostre delicate vie respiratorie, il petto delle donne. Ottimo invece Giove, imprese fortunate e incontri verso sera, contatti positivi con specialisti. Domani invece, cambio di fase lunare in Leone, l’amore c’è ma voi pensate ad altro.

Scorpione

Quello che non è successo ieri, potrebbe accadere oggi. L’influenza rinnovativa di Saturno non si esaurisce così presto, Giove parla di un consulto legale e anche di una notevole spesa. Nessuno di noi ha mai vissuto una simile situazione astrale, transiti inediti toccano oggi anche l’ambiente dove può nascere un nuovo successo personale, ma annunciano pure contestazioni che potrebbero nascere. Perfetta riuscita in amore, dopo una lunga battaglia però.

Sagittario

Qualcosa di straordinario, soprattutto nelle relazioni sociali e nelle nuove conoscenze che procura Giove, Marte invece si occupa di incontri passionali. Qualche eventuale ferita d’amore, ricordo di un passato mai passato, non brucia più, siete guariti (per il momento). Diversi e originali, nel lavoro dovete puntare sulle caratteristiche del vostro focoso temperamento che magari non piace a tutti, ma vi procura spesso una vittoria finale. Ritrovato il cavallo che è in voi.

Capricorno

Luna ancora in Cancro, si oppone dal settore delle collaborazioni ma non ha solo effetti negativi, mette anche un accento sulle persone che agiscono contro le vostre iniziative o la vostra persona, è necessario portare avanti le cose in gran segreto. Domani magari avrete un’altra sensazione perché il cambio lunare sarà illuminante per voi, capirete anche qualche vostro errore. Amore: sul lago dorato della felicità, tutto avviene in modo silenzioso e discreto come piace a voi.

Acquario

Non è ideale l’atmosfera nell’ambiente del vostro lavoro, sarebbe meglio rinunciare a impegni importanti perché voi non sopportate gli altri, loro non sopportano voi. Tutto il weekend è indicato per un sereno riposo, causa Marte opposto non consigliamo fatiche sportive, lavori con i macchinari. Ma la vostra personale stella Urano è in diretto contatto con Plutone e Venere, occupatevi soprattutto dell’amore, cercate se siete soli, rispondete a un invito diretto e sfacciato.

Pesci

Qualche tempesta astrale è in arrivo anche per il vostro segno, prossimamente, ma le stelle di questo weekend ci consentono di prevedere successo in tutti i campi che vi interessano, anche nelle importanti operazioni finanziarie-commerciali che sono proibite agli altri. Luna giusta per iniziare nuove associazioni, Giove sistema le questioni legali, firmate entro martedì. Se avete deciso di sposarvi entro ottobre, ci siamo. In ogni caso c’è aria di nozze nell’ambiente vicino.