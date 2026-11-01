Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 1 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 1 novembre 2026

Ariete

“Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato”, così recita il proverbio, ma con voi non c’è pericolo di rimanere seduti, siete esperti nell’arare nuovi terreni, iniziare nuove semine. Novembre inizia con Luna ultimo quarto, fase lunare indicata per chiudere situazioni insoddisfacenti e poi aprire la porta (il cuore?) al nuovo. Nettuno risveglia ricordi di qualche situazione affettiva che risale nel tempo, ma che riesce ancora a condizionarvi. Sognante giornata.

Toro

Nettuno come distanza. Potrebbe rivelarsi utile un contatto con qualcuno che avete perduto di vista, a cui non avete più pensato, cercate nella memoria. Qualche contrattempo sembra inevitabile, ma non dovete andare in crisi per un mancato pagamento o una nuova spesa. Nel settore della vita pratica adesso governa Venere, influsso che presto porterà occasioni di guadagno. È questo ultimo quarto di Luna in Leone che potrebbe creare tensioni in famiglia.

Gemelli

In amore siete egocentrici, non volete eccedere, ma sarà difficile se non impossibile, resistere al richiamo di un Marte così focoso e una Venere tanto vogliosa. Il mese inizia con Luna in Leone, ultimo quarto, fase che prevede l’arrivo di nuovi soldi. Secondo la moderna interpretazione astrologica l’attuale aspetto Venere-Giove, che tocca pienamente il vostro segno, è uno dei transiti più fortunati, soprattutto per l’amore. Chiamate vecchi amici con cui avete un’intesa.

Cancro

Guardate com’è saggia la natura: c’è un tempo per tutto. Novembre apre con Luna ultimo quarto in Leone, nel vostro settore del patrimonio. Il suo effetto è di accantonare i progetti economici che non hanno dato finora i risultati sperati, per iniziare nuove trattative, che intraprenderete naturalmente domani. Correnti nuove nelle amicizie. Prima di stringere nuovi rapporti studiate il carattere e le qualità delle persone. Nettuno chiede di seguire indicazioni mediche.

Leone

Siete certamente in prima pagina nell’odierno oroscopo, per la presenza di due pianeti nel segno e per il cambio di Luna ultimo quarto, fase indicata per chiudere con certe situazioni e lasciare aperta la porta alle nuove esperienze. Prima però è necessaria una scrupolosa introspezione, oppure un’autocritica se non volete trovarvi coinvolti in collaborazioni che promettono molto e danno poco. Avrete tempo, tanto tempo per trovare un nuovo amore se lo cercate ancora.

Vergine

Santa pazienza. È proprio quello che ci vuole in casa vostra, dove oggi vi sentite in minoranza. Lasciate comunque sempre uno spiraglio per poter di nuovo comunicare, trovate e controllate le carte che vi serviranno martedì quando avrete una efficace e produttiva Luna nel vostro segno. Ultimo quarto che apre novembre è presente in Leone, non ha un effettivo effetto sul vostro operato. Diciamo che si tratta del primo disturbo stagionale, controllate la salute.

Bilancia

Sarà senz’altro un mese importante per la vita sentimentale e domestica, come conferma nel vostro segno Venere in aspetto con Marte e Giove in Leone, dove oggi nasce ultimo quarto di Luna, fase che ha la forza di risvegliare ricordi e produce attimi di nostalgia. Ma è stupendo l’abbraccio passionale, gravidanza per le giovani donne e paternità prossima per gli uomini. Siete simpatici, energici, vitali. Successo nelle relazioni sociali.

Scorpione

Straziante dolcezza di novembre. Questo mese è sotto il governo dello Scorpione, non ci sono feste ma c’è una nuova intensità nell’affrontare la vita, nel capire il perché delle nostre sconfitte ma anche delle nostre vittorie - sono vere, oppure solo immaginate? Il mese apre con Luna ultimo quarto in Leone, fase lunare che ha la caratteristica di chiudere situazioni ormai fuori stagione, chiamiamole così, ma non significa la conclusione di tutto, anzi apertura al nuovo.

Sagittario

Come in una affollata, sala d’attesa, sentite la mancanza di ossigeno. L’ambiente di sempre non può soddisfare i vostri progetti di grandezza, che noi consigliamo di coltivare, ma non siete abbastanza decisi, coraggiosi, per rompere. Novembre apre con una Luna in Leone, settore del lontano e dei viaggi programmati e viaggi imprevisti, ma si può partire anche con la sola fantasia e una decisa intenzione di rendere felici se stessi e gli altri, il vostro futuro inizia oggi.

Capricorno

È positiva per voi questa strana Luna ultimo quarto che si forma in Leone, praticamente senza luce ma si adatta perfettamente all’atmosfera della vostra ottava casa zodiacale, il settore che chiude con un certo passato e indica la via di un nuovo futuro. Si prepara un quadro astrale che permetterà un cambio radicale della vostra situazione, ma oggi consigliamo di limitare questo desiderio. Per via di Venere fastidiosa che cerca un dettaglio dimenticato nel lontano passato.

Acquario

Le vostre previsioni devono essere diluite in una settimana, spieghiamo: oggi Luna ultimo quarto in Leone, nervosa per tutte le collaborazioni e rapporti stretti, tra una settimana ci sarà invece Luna nuova nello Scorpione, ogni vostro impegno e sacrificio sarà ripagato. In preparazione di eventi speciali nella vita affettiva e una inedita situazione. La fortuna è anche quella di aver incontrato un giorno, vicino o lontano, Gemelli, Bilancia, Leone, Cancro, Sagittario. Tentate la fortuna.

Pesci

Potete realizzare molto, proseguite a piccoli passi come vuole questa prudente ma ambiziosa Luna in Leone, sede del vostro lavoro e attenta guardiana della vostra salute. Potete realizzare molto. Gli uomini liberi e disponibili possono incontrare una donna con buone condizioni finanziarie, le donne sono ancora più favorite da Giove e Venere: hanno la possibilità di scelta. Le nuove storie che nascono entro il 23 novembre possono durare nel tempo.