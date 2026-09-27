Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 27 settembre

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 27 settembre 2026

Ariete

Siete persone d’azione e vi stimola la lotta aperta, però dovete saper riconoscere anche le intenzioni e le azioni occulte. Luna piena nel segno forma un aspetto con Giove, fortunato un nuovo incontro, bellissime le nuove proprietà. I giovani del segno devono ancora conoscere la forza della Luna in Ariete, un’energia che smuove tutto, una passione per l’amore e per la vita che non conosce limiti. Innamoramenti a prima vista, i colpi di fulmine sono la più bella realtà.

Toro

Cielo variabile, il vostro segno passa dal caldo all’umido, soprattutto per quanto concerne i rapporti privati. Collaborazioni agitate per il critico aspetto di Venere con Giove, ma questo dipende dal cambiamento già in atto e anche da una nuova o diversa fonte di guadagno. Mai conosciuto un Toro senza soldi... Sistemerete finalmente le mura domestiche. Se guardiamo il giardino dell’amore - un tempo eravate esperti di rose - vediamo che manca qualcosa: lui, lei.

Gemelli

Comprate a scatola chiusa i transiti della domenica e di tutta la prossima settimana, illuminati da una fortunata Luna piena, mentre il Sole illumina il settore dell’amore. Una partenza che dice molto, affari in porto, ma il massimo è previsto tra il 28 e il 1° ottobre. Prevista anche una prossima novità in famiglia. L’amore al centro dell’attenzione di Giove, vi premia per il divertimento che provocate ma anche molto passionale, fate bene il ruolo di amante.

Cancro

Può anche cadere il mondo, ma il vostro amore no. Certamente non è leggera questa Luna piena in Ariete, circondata da pianeti ostili (persone ostili?) ma ostacola più il lavoro e collaborazioni, settori che di domenica forse non interessano. Passione folgorante, innamoramenti improvvisi per le persone sole e disponibili. Contatti molto interessanti con gente che vive o viene da lontano, voi invece dovete viaggiare con cautela. Mercurio negativo, provoca agitazione.

Leone

Domenica inizia con questa Luna piena in Ariete, che abbiamo già annunciato ieri, ma oggi forma un diretto contatto con il vostro Giove beneaugurante per la famiglia e anche eccitante per l’amore, nonostante l’antipatica pressione di Venere in Scorpione. Attenti però a non disprezzarla questa Venere, è capace anche di creare miracoli nelle coppie appena formate e tra gli innamorati di fresca data, che si incontrano magari proprio oggi per la prima volta. Progetti per un matrimonio lampo.

Vergine

Ci piace questo cielo creato per voi da molti pianeti positivi, anche la prossima settimana sarà all’insegna del successo e dell’amore, con qualche intoppo soltanto nei due giorni di Luna in Gemelli. Forse vi troverete incerti di fronte a due possibilità di scelta, ma è certo che farete quella giusta, avete Mercurio troppo bravo, scaltro, intuitivo. Si parla del vostro patrimonio, reddito che deriva da beni ereditati. Attivatevi nelle conquiste passionali, oggi lascerete un segno.

Bilancia

Siete riusciti a restare calmi durante la settimana, ma oggi siete contrastati dalla Luna piena nel campo dei rapporti stretti, di tutti i generi, una scenata non ve la toglie nessuno. Avete Mercurio nel segno, potete trovare parole più misurate e anche un certo equilibrio nei contrasti coniugali o con le persone vicine. In nessun caso conviene iniziare discussioni finanziarie, Giove vuole sentirvi parlare e respirare d’amore. È la vostra festa, preparate un brindisi con gli amici.

Scorpione

Sollecitato dalla Luna piena nel campo del lavoro, Saturno inizia un eccezionale movimento che sollecita anche il vostro talento, la voglia di realizzare e di vincere. Questa positiva corrente prosegue anche la prossima settimana che concluderà con un’altra fase lunare a vostro favore, anche se non mancheranno difficoltà. Solo l’amore può vincervi, non certo i concorrenti. Un po’ di castità serve, ogni tanto, ma quando Venere e Marte ballano il tango non si può resistere.

Sagittario

Luna piena apre una nuova porta, al massimo della luce vi rende visibili a tutti. Se non riuscite a combinare oggi un affare che vi sta tanto a cuore, lo potrete fare domani, la situazione promette di essere ancora più a vostro favore, perché la Luna passerà nel settore del profitto, lavoro. In due o tre giorni potete creare una base stabile per la vostra attività. Potete optare anche per un trasferimento. Scelte e decisioni felici in amore, per i figli. Segnatevi in agenda: Giove!

Capricorno

Una svolta nel lavoro potrebbe realizzarsi già la prossima settimana. Beni materiali arrivano attraverso il coniuge e il patrimonio familiare, alle donne sole Giove potrebbe portare un ricco amante, in seguito trasformato in marito devoto. Trovate innanzitutto le forze fisiche per scavalcare gli ostacoli che altri impongono, domani sarà un grande giorno: ritorna Marte positivo! Segnali di stanchezza questa domenica, specie per le donne, causati dal disturbo dell’Ariete.

Acquario

Dopo le cascate fredde di Venere, un caldo Sole e una intraprendente Luna piena in Ariete, vostro amico, amante, e molto spesso marito o moglie - oggi qualcuno vi assicura che darà di più, nel lavoro e in affari. Non c’è ragione di dubitare, ma sono promesse e voi sapete quante volte non si sono realizzate, quindi sollecitate e cercate di realizzare finché Mercurio è positivo, Marte domani cambia…il solo istinto non basta, ragionate e valutate molto bene le cose.

Pesci

Tutti i pianeti “lenti”, quei corpi celesti che hanno la forza di cambiare una vita, transitano in segni amici, ad eccezione di Urano in Gemelli. Sarà noioso e impegnativo per la famiglia, certe volte, ma vi saprà rendere forti davanti alle novità improvvise. La visione del lavoro è chiara, le condizioni per guadagnare ci sono tutte e domani aumentano addirittura, quindi fate festa a questa Luna piena che ha il merito di risvegliare dall’apatia i coniugi addormentati. Sesso d’annata.