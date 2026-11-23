Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 novembre 2026

Ariete

Sotto il profilo pratico le possibilità di successo non si contano, questioni legali e patrimoniali hanno la forte protezione dell’aspetto Mercurio-Giove, attivo anche nei prossimi giorni, per questo non dovete demordere se il risultato non è immediato. Tutto costa fatica, stress, che i familiari e la persona amata non comprende, oppure capisce quando le pare. Ora è iniziata l’epoca d’oro del Sagittario, non perdete questa occasione per cambiare vita! Salute, mangiate male.

Toro

Anche nel vostro caso, è il mondo esterno che offre comprensione e considerazione, ottimi contatti professionali e d’affari con le persone nuove o lontane, forse sarà necessario intraprendere un viaggio - così sostiene il Sole finalmente positivo in Sagittario, che vorrebbe vedervi più cosmopoliti. Luna nel segno favorisce contatti, orientamenti, iniziative, dona grande fascino ma opposta a Mercurio disturba la gola e la voce, rende difficile la digestione. Cresce l’amore.

Gemelli

Situazione un po’ pesante per la vita domestica. C’è un’assenza, non si capisce però se siete voi i giramondo oppure il vostro caro amore, Mercurio dice che è necessaria una riunione familiare. Preparatevi, studiate, aggiornatevi, in vista di una importante prova professionale. Avrete bisogno del sostegno delle collaborazioni, mantenete buoni rapporti con tutti. L’amore è di giorno in giorno più intenso, è in preparazione la vostra Luna piena, le conquiste come un gioco da ragazzi.

Cancro

Quando la Luna transita in Toro per voi è buona per le transazioni, operazioni bancarie, assicurazioni. Considerando anche la formidabile presenza di Mercurio nel campo della fortuna, e un primo forte raggio del Sole nel settore del lavoro, la previsione di un vero successo è sicura. Nel lavoro ci vuole un atteggiamento diverso da quello che avete nelle relazioni affettive, siate sintetici e razionali. Influssi eccitanti per l’amore, facile uscire dal seminato. Siete quelli del sì.

Leone

Umore mutevole, possibile anche debolezza fisica, questa Luna in Toro agita la famiglia e il matrimonio, ma illumina con la sua luce il campo del successo e mette ben in vista la strada da non percorrere. Vi secca ammettere, ma qualche volta anche voi avete fatto i conti senza l’oste. Marte comporta il rischio di liti, di irritabilità, di eccessiva passionalità, e tutto può provocare guai. Il transito è di breve durata, potete anche sfogarvi ma senza trascendere. Mal di gola.

Vergine

Approfittate di questa Luna in Toro, oggi e domani, preziosa per l’attività professionale e per gli affari, protegge i vostri viaggi anche per motivi personali, familiari. Mercoledì inizia il plenilunio in Gemelli, il richiamo sarà verso il campo del successo e rapporti con persone autorevoli, preparatevi per una interrogazione. Giorno positivo per gli incontri con gli specialisti nel ramo che vi interessa. Coinvolti in un amore nato di recente, che vi toglie sonno e sicurezza.

Bilancia

Discussioni con il coniuge e in famiglia nascono naturalmente per questioni materiali, Luna in Toro può mettere l’accento anche sull’eredità e sui beni che avete in comune con gli altri. Ma se c’è bisogno di assistenza legale, Giove è dalla vostra parte - ora anche più forte perché illuminato dal Sole in Sagittario, nella posizione ideale per le questioni scritte e importanti incontri verbali. Cominciate a fare programmi per il 2027. Amore: mai stato più passionale, nuovi amori in arrivo.

Scorpione

Non si fermano influssi positivi per il lavoro, nonostante questa aggressiva Luna in Toro che disturba le collaborazioni, ma porta tensione anche nel rapporto di coppia, matrimonio. Niente però che possa escludere una bella nota di passionalità. Gelosia? Ma che sciocchezza! Siate più sicuri del vostro fascino, lasciatevi conquistare se siete soli. Il Sole è uscito ieri dal segno, ma è ancora autunno - la vostra stagione d’oro - tutto può ancora succedere! Anche fortuna.

Sagittario

Terzo segno di fuoco, siete anche voi gratificati da Giove e Marte ancora in Leone. Questa Luna in Toro è anche molto intraprendente per lavoro e affari, segnala la possibilità di una nuova partenza. I pianeti mettono in luce le vostre qualità e i vostri difetti, non è difficile per i concorrenti colpirvi nei punti deboli. Dovete arrivare al plenilunio in Gemelli, mercoledì, con una garanzia in mano. In amore, una breve ritirata può dare più frutti di una battaglia, vincenti voi.

Capricorno

Come ricordiamo sempre, Luna nel suo passaggio attraverso il Toro, significa per voi sempre fortuna, amore. Certamente non possono in ogni occasione nascere dei capolavori, per non dire miracoli, però in questi primi quattro giorni voi avete la possibilità di ottenere soddisfazioni economiche e risultati morali, non senza battaglia però. Ma c’è Marte che vi manda forza ed energia, che aumenta ogni giorno di più mentre si avvicina alla Vergine, mercoledì 25.

Acquario

Leone, Scorpione e Acquario, oggi e domani siete chiamati a non reagire negativamente o impulsivamente a questa Luna in Toro, che si oppone a pianeti molto importanti per le questioni legali e finanziarie, nel vostro caso il richiamo è in primo luogo alla famiglia. In settimana sono previste novità in casa, nella vita di coppia e anche per le persone che sono alla ricerca dell’amore -sta nascendo una super fortunata Luna piena in Gemelli. Previste emozioni indimenticabili.

Pesci

Nulla dovete più trattenere o nascondere, starete meglio anche di salute. L’amore vi reclama, la famiglia ha bisogno di voi, gli amici vi cercano. Luna positiva non aiuta solo in casa ma anche nelle questioni scritte, arrivano notizie interessanti di persone che non vedete da tempo, oggi e domani potete anche voi intraprendere un breve viaggio. Serenità in amore, ma non vi dovete accontentare solo di questo, potete vivere momenti di intensa felicità, dimenticando il mondo.