Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 19 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 19 ottobre 2026

Ariete

Il vostro segno diventa molto interessante per le interpretazioni astrali, così diventa movimentata la vostra vita sottoposta al governo di Marte. Lassù, sul pianeta rosso, lavora da un po’ un curioso robot che cerca di svelarne i misteri. Come succede adesso qui, con Saturno nel segno che vi aiuta ad esplorare anche i misteri dell’anima dalla quale nasce una nuova forza di vita. Anche in amore inizia oggi un emozionante viaggio, fortunato. Una scelta indovinata nel lavoro.

Toro

Luna è passata in Acquario, non cadete nella sua trappola, produce sensazioni negative anche a proposito di voi stessi, potreste addirittura dubitare delle vostre capacità. Giove comincia presto a indagare nelle collaborazioni, che entrano venerdì sotto l’occhio critico dello Scorpione. A che punto sono le vostre indagini? Nell’ambiente dove svolgete la vostra attività nascono contrasti, ritiratevi se vedete di essere sul punto di scoppiare. Solo tra le braccia dell’amore c’è pace.

Gemelli

Esperienze amorose potenti. Gli amori che nascono in questi primi due giorni della settimana con Luna in Acquario sono caldi e bollenti come Marte in Leone, che protegge anche le vostre sostanze. Ci regalate un pezzetto del vostro cielo? Ne abbiamo tutti bisogno, di un Mercurio in stato di grazia, perfetto per avviare trattative complesse. Luna e Venere seguono i freschi sposi, propiziano amori nuovi. Qualcosa è già cambiato nel matrimonio, altre novità in arrivo.

Cancro

Luna ritorna buona, ma in Acquario è con la testa in aria, quindi sfuggevole per aiutare importanti iniziative professionali-finanziarie. Però non c’è pericolo di perdite. Mercurio nel campo della fortuna trova sempre una seconda possibilità, un ricambio che può riguardare anche qualche situazione sentimentale. Nuove speranze di successo oppure di amore cominciano a presentarsi a partire dal prossimo 23, inizia il Sole nello Scorpione, occasione di rinascita.

Leone

Non è tanto la Luna passata in opposizione a disturbare il regolare andamento del lavoro quanto la sfida che lancia a Marte, è difficile discutere senza litigare anche nel matrimonio. Due giorni ad alta tensione, ma i conflitti che avvengono servono ad allentare certe tensioni profondamente sepolte in voi. Confronti più potenti con le relazioni più strette: coniuge, figli, genitori. Restate calmi, ciò che avete costruito per anni comincia ora a dare i suoi frutti. Gambe.

Vergine

Banche, borsa, mercati finanziari. Luna due giorni in Acquario è nel punto giusto per il lavoro, viaggi professionali o per diporto, affari e controlli medici. Passato e futuro, tutto il vostro mondo è presente nel quadro astrale di quest’autunno 2026. Riguarda naturalmente anche la vita sentimentale e matrimoniale, quest’ultima pare qualche volta scricchiolare sotto il peso delle nuove responsabilità in famiglia e con i figli, ma voi che siete single vivete felici, il libero amore.

Bilancia

Ed è subito Luna positiva in Acquario, anzi fortunata per le questioni che interessano il denaro. Psicologicamente siete in armonia con voi stessi e in grado di utilizzare al massimo la vostra mente e i vostri numerosi talenti. Nasce un aspetto molto bello tra il vostro Sole e Luna, che influenza il matrimonio e procura momenti di vera armonia e comprensione. A livello fisico l’armonia si esprime con una sensazione di vitalità. Le persone sole cercano eccitazioni, novità.

Scorpione

La vostra stagione inizia venerdì 23, ma l’introduzione non ha una Luna collaborativa, due giorni sarà fredda in Acquario, trovate qualche momento soltanto per voi. Perché nel silenzio della solitudine voi trovate le soluzioni migliori. Mercoledì sarete già pronti per una nuova impresa professionale. Voi sognate due ali di libertà per volare lontano, ma c’è ancora una circostanza che vi tiene fermi sul posto ed è sicuramente di carattere molto personale. Anche la famiglia vi blocca.

Sagittario

Quasi con fastidio pensate a certi rapporti privati o professionali, che dovete coltivare per obbligo o perché legati da un contratto, ma è proprio il dovere verso qualcuno che impedisce di fare colpi di testa. Sono una vostra specialità, come sapete. Conviene insistere con progetti e discussioni, Luna in Acquario è perfetta per le questioni scritte, accordi verbali, ma anche dichiarazioni d’amore. Conquiste nuove propiziate da Marte e Giove, entrambi amano le donne.

Capricorno

Potete ancora vivere di rendita che è stata lasciata dal vostro primo quarto di Luna, i pianeti sono oggi più rivolti ai segni aria-fuoco, aspetti poco “terrestri”, vi sembra di agire sopra un terreno non sicuro. Ma se guardiamo il vostro settore del lavoro, Gemelli, questo riceve sollecitazioni positive e se avete addirittura un buon rapporto con questo segno farete strike. La settimana porterà in primo piano lo Scorpione, garanzia di una vita sentimentale sorprendente.

Acquario

Buongiorno, Luna! È la vostra prima Luna d’autunno, oggi e domani aiuta a seminare iniziative e progetti, pensando già al prossimo anno. Sotto il profilo professionale risulta particolarmente fertile l’aspetto con Urano, non importa se sarete un po’ impulsivi perché sarete anche molto originali, richiamerete l’attenzione delle persone che servono per la carriera, affari. Sensazioni molto forti in amore, non fatevi prendere da qualche idea ossessiva, evitate competizioni.

Pesci

Dei tre segni d’acqua che si preparano alla stagione dello Scorpione, che inizia venerdì 23 con l’arrivo del Sole in quel segno, voi siete certamente i meglio illuminati dalle stelle. Consigliano di fare un nuovo progetto di lavoro-affari, tra oggi e domani. Mercoledì arriva la Luna in Pesci e voi inizierete la danza d’amore o del successo, come vi piace. Cominciate a muovervi molto bene nelle collaborazioni e nei nuovi ambienti, siete capaci in affari e tendete anche al lusso, ai piaceri.