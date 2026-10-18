Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 18 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 18 ottobre 2026

Ariete

I problemi lavorativi vi seguono anche in casa, di domenica, nascono così problemi in famiglia e con il coniuge. Di che cosa dovreste avere paura? Si tratta solo di attendere il cambio del vento, dice il primo quarto di Luna che nasce nel vostro settore del successo, alle ore 15:00 in Capricorno. Se arrivano occasioni a sorpresa, accettate. Gli incontri sociali sotto questa Luna sono rari, spesso gli inviti vengono disdetti all’ultimo momento, come fa l’amore.

Toro

Primo quarto nel caro Capricorno è un invito a viaggiare o almeno a lasciare per un giorno le questioni domestiche e dedicarsi alle amicizie, all’amore che da tempo reclama più attenzioni. Oppure siete voi che vi sentite trascurati e la causa può essere Venere che crea tempeste improvvise nel rapporto di coppia e nel matrimonio. Però c’è una sorpresa questa domenica, Luna musicale è come il canto del gallo che risveglia il mondo tutto all’amore. Gli affari possono aspettare.

Gemelli

È veramente domenica. Approfondite l’idea che da tempo vi frulla in testa, Urano sollecita l’intelligenza e Mercurio la bravura professionale e il positivo scambio di esperienze con le persone che sono anche in una posizione più importante. Non stancatevi di cercare altre opportunità, è il vostro momento del successo. Non solo, è anche un giorno delizioso per l’amore, per la ricerca di nuovi amori. Nel vostro caso Luna primo quarto vi avvicina a un’anima gemella.

Cancro

La stanchezza accumulata, non solo dall’aumento di impegni e responsabilità, ma anche dalla vostra nemica di sempre, l’ansia. Siete sulle spine come se dovesse succedere chissà che cosa - niente - è solo un possibile effetto di questa forte Luna che vi blocca dal Capricorno. Malinconia dovuta alla provvisoria lontananza della persona cara? Questo primo quarto nasce nel segno della coppia, possiede la forza di provocare nuovi incontri, intese, innamoramenti. Tutto molto sexy.

Leone

Vorrei portarvi sul mio Carso, per farvi sentire il profumo di ginepro, mentre giù in fondo splende l’azzurro mare su cui si staglia il bianco castello di Miramare… Una bella conclusione di una romantica gita per voi, reali dello zodiaco. Da oggi a mercoledì sarete sotto l’influsso della crescente Luna nel campo del lavoro e della salute. Gli affari contano sempre su Giove, il fisico invece va rinforzato… comunque vadano le cose, sarete voi a vincere la lotteria delle stelle!

Vergine

Gira e rigira piccina, l’amore è così che si fa. Soltanto voi contate sull’esplosione del primo quarto di Luna nel vostro settore dell’amore e della fortuna, particolarmente incisiva questa fase per quelli di voi che si trovano lontano, all’estero. E che non hanno alcun rapporto con la politica. Vissi d’arte, vissi d’amore è l’inno della Vergine che vive in questo autunno 2026, la primavera della vita. Luna crescente in Capricorno spalanca la porta di un futuro migliore.

Bilancia

Nel mese del compleanno, dobbiamo affrontare tutte le quattro fasi lunari, dopo il novilunio nel segno lo scorso 10 ottobre, oggi nasce il primo quarto in Capricorno. È sicuramente un aspetto stancante per il fisico, specie per la donna, richiama attenzione sulla famiglia e soprattutto su una donna di casa, ma tutto è avvolto nella benefica luce di Giove. Fortuna per voi. Auguriamo a chi è solo un incontro d’amore veramente speciale, bello come siete voi.

Scorpione

Avvicinatevi, se volete, se ne sentite il bisogno, se siete innamorati… al Toro, Leone, Acquario, allo stesso Scorpione. Con Venere nel vostro segno e Luna primo quarto, attenta a ogni vostro desiderio, sarete più forti degli altri. Il più bel giorno d’amore, incontri e viaggi, che anticipa la vostra nuova stagione zodiacale in arrivo il prossimo 23 ottobre. Situazione ottima anche se preferite concentrarvi sulla carriera, affari. Ma sarebbe un peccato sprecare la domenica così.

Sagittario

Luna primo quarto non è buona solo per il vostro patrimonio, ma getta un raggio di fortuna verso Giove in Vergine, che è il vostro segno del successo professionale. Non c’è festa, vi conviene impegnarvi e lavorare, magari solo da casa, però sarebbe molto più interessante e divertente stare in mezzo alla gente, svolgere attività con il pubblico. Questioni materiali: il problema non è mettere al sicuro gioie e valute straniere, ma certi documenti che restano segreti.

Capricorno

Benedetta domenica. Quando si presenta una Luna come la vostra, che cresce fino al primo quarto alle ore 15, non si può che pensare all’amore. Un amore che certamente non finisce in un giorno ma è destinato a proseguire nel prossimo futuro, se siete baciati in fronte da Giove, questo amore sarà per sempre. Ma è bello anche il riavvicinamento tra i coniugi, anche persone di una certa età, che trovano addirittura un momento di tenero romanticismo, baci sulla fronte.

Acquario

Questa Luna sembra silenziosa nel segno che vi precede, ma in realtà diventa primo quarto, fase che coinvolge tutti i segni dello zodiaco, e domani sarà da voi ancora piena di luce e di buoni messaggi. Occupatevi intanto delle cose rimaste in sospeso, o che sono state trascurate e non da ieri. È autunno, tra qualche giorno inizia lo Scorpione, come cambiate il guardaroba, dovete cambiare anche qualche persona. Non dite niente a nessuno, esibite la vostra aria sbarazzina.

Pesci

Primo quarto in Capricorno, c’è una miniera per voi su quelle montagne di Saturno, nelle valli sottostanti invece c’è un amore per voi che siete soli e che sognate di trovarlo. Il vostro desiderio sarà presto esaudito da questa Luna dei sogni, speranze, desideri, progetti d’amore. Perché consideriamo il vostro segno come fortunato? Perché è il più completo, riceve sempre qualche buona stella, che poi apre un mare che porta la vostra nave lontano, nel futuro.