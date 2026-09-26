Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 26 settembre

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 26 settembre 2026.

Ariete

Fase di plenilunio nel vostro segno favorisce incontri passionali, ma aumenta la vostra cronica gelosia e provoca contrasti coniugali. Ottime invece le relazioni pubbliche, guadagnerete divertendovi. Siete un po’ stravaganti ma simpatici, gli amici cercano la vostra compagnia, avete successo in società. Soltanto in famiglia sono convinti che state nascondendo qualcosa; è vero? Marte in contrasto con Luna e Saturno, richiede cautela nella salute e in ogni attività fisica (ossa).

Toro

Faticate un po’ ad essere in armonia con la persona cara, il dialogo non è sereno, ma è molto vivo il trasporto passionale. Attualmente Venere non è amica del matrimonio, crea conflitti e apprensioni. Tesi anche rapporti genitori-figli. Gli uomini sposati sognano una donna meno moglie e più amante. Le persone sole non devono scambiare un’attrazione fisica per un grande amore. Mercurio non ostacola i viaggi, porta una buona notizia per i soldi. Dieta leggera.

Gemelli

Giove promette più amore di quanto riesca a dare, ma non importa - i sogni aiutano la felicità. Tutta da sfruttare l’odierna. Luna che inizia la fase del plenilunio in Ariete, segno che ha la forza di risvegliare la vostra passionalità e vi spinge alla ricerca di emozioni quando siete soli. Felice soluzione di un problema domestico, che vi tiene in ansia da quattro settimane. Rinasce il desiderio di avere figli, per i giovani sposi. Il buon umore aiuta la salute, mantenete allegria, ironia.

Cancro

Nascerà la Luna piena in Ariete, pesante perché congiunta a Saturno e Nettuno, in più si mette contro Marte nel vostro segno e anche contro i pianeti della Bilancia. Sono influssi che richiedono prudenza oppure un controllo medico, se avete avuto già qualche segnale. Ma è un po’ tutta la famiglia e l’ambiente vicino, che sono messi alla prova. Prova di pazienza, reciproca comprensione e aiuto. Ragionate prima di stringere un nuovo legame sentimentale, avventure.

Leone

Soltanto la fastidiosa presenza di Venere in Scorpione, ci condiziona e non permette di prevedere una situazione priva di incognite. Precisiamo subito che la felicità in amore e lo slancio passionale non risentono di questo influsso negativo, sarà Luna piena ad assumere l’incarico di farvi sentire amati e desiderati. I nuovi innamoramenti sono fulminanti. Sposatevi, se non oggi, domani, o la settimana prossima. Tenete sotto controllo i vostri interessi economici, in crescita.

Vergine

Luna cambierà, aspetto e natura, ritorna bellissima per voi in Ariete, segno che esercita un grande ascendente sulla vostra sessualità. Nel rapporto d’amore siete già favoriti da Venere e Marte, che raggiungeranno questo weekend il massimo calore per i legami esistenti e soprattutto per le nuove coppie che si formeranno grazie al classico “colpo di fulmine”. Nel lavoro non fatevi condizionare dal giudizio degli altri, siete sulla strada giusta e la soddisfazione, il successo, ci sarà.

Bilancia

Luna congiunta a Nettuno, pianeta dei sogni, vi confonde. L’immaginazione in amore è così forte che non è facile vedere come stanno esattamente le cose. Diciamo che siete perduti in un sogno… Il plenilunio nascerà in Ariete, vostro settore della coppia, non è escluso quindi non possa fare esplodere una nuova passione. E il nostro augurio per le persone sole, che avranno presto Marte eccezionale. Guadagni stabili, viaggi. Tenete sotto controllo la concorrenza in affari.

Scorpione

In occasione della Luna piena in Ariete, settore del vostro lavoro e della salute, lunedì Marte passerà nel fuoco del Leone, segno che governa il vostro successo professionale, molte volte anche sentimentale. Preparate per una nuova guerra professionale che immaginiamo per voi formidabile, vi porterà fino alla trionfale conclusione del 2026. Non pensateci oggi, date soddisfazione a Venere, a cui non dispiace l’amore anche sopra le righe, ma sarà un amore unico.

Sagittario

Il weekend e l’inizio della prossima settimana sono dominati da una spettacolare Luna piena in Ariete, vostro segno fratello che governa soprattutto l’amore, poi l’amicizia, fortuna nelle imprese finanziarie. Siete alla vigilia di un importante capitolo professionale, di una corsa al successo che sarà guidata da Giove e Marte, entrambi in Leone. Azioni mirate, diplomazia, pazienza. Con passi veloci state andando incontro a una grande passione, certo un nuovo amore.

Capricorno

Siamo arrivati alla Luna piena di settembre, la prima fase importante d’autunno, in particolare per la vostra vita personale, che include amore, matrimonio, genitori, figli. Non solo nuove responsabilità nel vostro privato, questi giorni portano anche emozioni fortissime nel campo del lavoro, carriera, affari. Selezionate impegni e persone, alcune agiscono contro i vostri interessi. Mercurio disturba le corde vocali e rende incomprensibili le vostre parole, ma chi vi ama vi capisce.

Acquario

In amore non dovete solo accontentarvi, pretendete tutto e subito. Venere ancora ostile, provoca nelle donne la nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa oppure amato di nascosto. Gli uomini del segno sono, oppure si sentono, continuamente osservarti dalle mogli, Marte invece rende gelosi e sospettosi senza ragione. Dimenticate queste vecchie storie del vostro rapporto d’amore e portatelo al trionfo sotto questa Luna piena, che facilita nuovi amori.

Pesci

Non devono prevalere i sentimenti o i sentimentalismi nel campo pratico, gli impulsi e le emozioni del momento. Mercurio straordinario per le nuove ricerche di lavoro e di guadagno, favorite peraltro anche della fortuna di Giove, ma tutto deve essere più matematico, tecnico, scientifico. Così vuole Urano, severo anche in famiglia. Ma come si può essere pragmatici quando nel cielo risplende una Luna nuda in tutta la sua bellezza, che adesca gli uomini sul lungomare.