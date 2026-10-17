Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 17 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 17 ottobre 2026

Ariete

Le vostre arrabbiature sono famose nello zodiaco, scoppiano improvvise e sono totali, nel senso che non risparmiano nessuno, ma adesso conviene stabilire buone relazioni con tutti. Il successo che state inseguendo, come conferma la crescente Luna nel segno del vostro successo, Capricorno, è ogni giorno più vicino. Le decisioni, il pensiero non sono favoriti da questo transito, la mente è dominata dalle abitudini. Battaglie anche in amore: primo round vinto.

Toro

Sempre più vicina una love story per le persone alla ricerca di novità. Questa sera Luna inizia a crescere in Capricorno e sboccerà in un fortunato primo quarto, domani. Preparatevi anche nel lavoro, studio, affari, investimenti e trasferimenti. È importante fare il più possibile in questi giorni finché il Sole transita in Bilancia, positivo anche per le questioni che interessano la salute. Dato che siete di buon umore, affrontate anche la vostra cara famiglia, saranno sorpresi dalla vostra bontà.

Gemelli

Transiti che aiutano ad arrivare in alto, per convincere le persone e alzare la voce nell’ambiente professionale, se non vi sentite valorizzati come meritate. Luna è oggi diversa da come lo era ieri, in Capricorno aumenta la vostra autostima e vi rende intraprendenti e coraggiosi davanti a tutti. Quattro giorni saranno garantiti da transiti tutti positivi, potete anche fare una proposta di matrimonio oppure più semplicemente una richiesta di collaborazione e ruoli alti.

Cancro

Non si è mai visto un nativo del vostro segno tranquillo, quando rema contro la Luna. Questa di oggi e domani, in Capricorno, disturba innanzitutto la tranquillità coniugale, ma è un problema che non interferisce troppo con lo slancio passionale nella coppia, anzi dopo qualche litigio, il desiderio aumenta. Sorprendente la fase primo quarto che si sta formando per le persone sole, autorizzate a sperare in un nuovo incontro molto erotico, anche se non ha garanzia di stabilità.

Leone

In amore bisogna ritrovare la freschezza e lo slancio di un tempo, Marte in questo senso vi aiuta moltissimo, ma sono sempre le parole in difficoltà, voi o l’altra persona non riuscite a ritrovare un dialogo sereno e coinvolgente. L’odierna Luna in Capricorno, dove cambierà fase e diventerà primo quarto, risulta molto attiva nel campo del lavoro e degli affari, cosa che dovete sfruttare pienamente visto che sono parecchi giorni disturbati da Mercurio. Collaborazioni sotto esame.

Vergine

Primo quarto di Luna sta nascendo in Capricorno, nel punto più bello del vostro oroscopo, influenza la fortuna e l’amore, le amicizie e le iniziative professionali, quasi di sicuro procura nuovi innamoramenti che sono molto passionali e con l’etichetta della durata nel tempo. Questo cielo è come uno scrigno di preziose possibilità in affari, pur nella incertezza generale voi potete guadagnare. I profitti sono risultato dell’impegno e della fatica passata. Divertitevi un po’.

Bilancia

Un’altra volta, il vostro segno esercita un forte influsso sull’oroscopo generale. Sole in Bilancia quadrato alla Luna in Capricorno, forte più del solito perché in cambiamento di fase, diventa primo quarto domani. Transito che mette in crisi grandi società, ma per voi significa mantenere autocontrollo nei rapporti con le autorità. Il buono arriverà comunque, il guadagno è al sicuro, la famiglia è coinvolta nelle solite discussioni. Allontanatevi e godetevi un grande amore.

Scorpione

Anche il sonno deve essere educato, non potete pretendere di essere scattanti e attivi durante il giorno, se dormite male e poco la notte. L’amore va fatto al tramonto, ora di Venere, anche oggi postina della fortuna. La sua fortuna, a differenza di quella di Giove, viene definita “piccola fortuna”. Buttatela via, con i tempi che corrono e - scusate la banalità della citazione – le bollette che aumentano. Luna-Capricorno è il vostro primo pezzo di roccia del successo che verrà.

Sagittario

Ieri amorosa, oggi la Luna in Capricorno è molto professionale, affarista, carrierista. È una Luna che non si accontenta di sole gratifiche morali, attestati di bravura, ma gioisce se riesce a mettere denaro in tasca. E questo non manca. Avanti a tutto gas, anche se avete programmato relax, invitiamo ad essere presenti e attivi nel lavoro e in affari. Offerte! Questa sera poi parla Giove, il gusto della vita, e voi sapete goderla pienamente quando vi impegnate.

Capricorno

Gli inglesi come voi appartengono al segno del Capricorno, una volta inventarono il weekend, la settimana corta, e anche voi avete adottato questa abitudine. Però, quando si presentano Lune così intense e fortunate, come questa nel vostro segno oggi e domani, non potete fare vacanza. Il primo quarto di Luna che sta nascendo in aspetto con Venere e Mercurio, può diventare l’inizio di qualcosa di nuovo, importante, felice. Opposizioni: sai che paura!

Acquario

C’è chi scende, c’è chi sale… Voi, grazie a uno scivolone di qualcuno, potete prendere la palla al balzo e risalire. Ma siete veramente preparati? Studiate per i prossimi quattro giorni, Luna che cambia fase in Capricorno, arriverà lunedì nel vostro segno e vi aiuterà a chiudere il mese della Bilancia con buoni risultati, nonostante qualche pianeta contrario. Tra questi è presente Marte, richiede cautela nell’attività fisica e nella salute. Molto impulsivo l’amore, perché?

Pesci

Non succede a tutti di poter cambiare la situazione da un giorno all’altro, naturalmente in meglio. Quella Luna che ieri impazziva in Sagittario (ambiente di lavoro), oggi risplende nell’amico segno Capricorno e diventerà primo quarto. Intenso bisogno d’amore, tenerezza, passione e di comprensione. Fase lunare del primo quarto talvolta produce inaspettati miracoli, aiuta a trovare la felicità quando uno meno se l’aspetta, in posti e situazioni impensabili.