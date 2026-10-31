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Il Tempo di Osho, l’ultima di Lucano: vuole candidare Youssef Siher

La vignetta di sabato 31 ottobre

di Osho
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La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, sabato 31 ottobre 2026. Dopo il carcere e le polemiche sull’inchiesta per i disordini di Milano, per Youssef Siher si apre anche l’ipotesi di una candidatura in Parlamento. A lanciarla è Mimmo Lucano, eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che in un’intervista auspica una discesa in campo dell’italo-marocchino con il partito di Bonelli e Fratoianni. “Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega”, ha dichiarato l’ex sindaco di Riace, schierandosi apertamente in sua difesa. Siher è tornato libero mercoledì dopo che il gip di Milano ha respinto la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare. Per Lucano, il ricercatore sarebbe stato “criminalizzato” e utilizzato come “capro espiatorio” per i disordini.

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