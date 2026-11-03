Il Tempo di Osho: Schlein non paga, circoli Pd sotto sfratto

La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, martedì 3 novembre 2026. Quattordici circoli del Pd di Roma sono sotto sfratto per morosità. Le notifiche sono partite ieri dall’Ater, l’azienda regionale delle case popolari, che ha anche avviato l’iter giudiziario per rientrare in possesso dei locali e degli importi dovuti. Si tratta di circa 70mila euro non pagati di un piano di rientro accordato per precedenti insoluti. Le rate non sarebbero saldate da circa 1 anno. Il tesoriere dei dem della Capitale, Passanisi, ha ammesso: «Non abbiamo pagato». E la scusa addotta è che non sarebbero arrivati i bollettini per la riscossione. Poi un’altra promessa: «Pagheremo, abbiamo una proposta».