Virtus Global Award 2026 a Deas Cyber+ per il welfare aziendale. Premio ritirato da Stefano Caruso

Welfare aziendale, la Deas Cyber+ fondata da Stefania Ranzato, vince il Virtus Global Award 2026, promosso da Pilat & Partners e da diversi Atenei italiani. La Deas Cyber+ ha vinto il premio quale miglior eccellenza italiana capace di investire sui giovani talenti italiani e valorizzarli anche attraverso ottime politiche di welfare aziendale. A premiare la Società fondata da Stefania Ranzato sono stati il professor Giancarlo Scalese, Ordinario di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi di Cassino e il Presidente di Uese Italia SPA, Giuseppe Izzo.

A ritirare il Global Award è stato il dottor Stefano Caruso, dell’area mercati internazionali di Deas Cyber+. “Un premio che va a tutti i giovani professionisti della nostra Società che, quotidianamente, operano nell’interesse esclusivo del nostro Paese, ma anche alla governance che ragiona nell’ottica delle aziende internazionali che premiano il merito e puntano sul benessere della persona”, ha affermato Caruso.

L’evento, ha visto la partecipazione di diverse imprese e delegazioni diplomatiche dell’area mediterranea e di quella mediorientale, dove le eccellenze del Made in Italy registrano un forte riconoscimento e sempre più richiesta in diversi settori di mercato.