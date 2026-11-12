Atac lancia le nuove card ricaricabili: un altro passo verso la validazione con un tap di tutti i titoli di viaggio

Un passaggio storico per il trasporto pubblico capitolino è appena iniziato. Il tradizionale biglietto cartaceo con banda magnetica, fedele compagno di viaggio di generazioni di romani, si prepara a cedere il passo alla tecnologia. Atac ha infatti inaugurato la fase di avvio delle nuove card ricaricabili su supporto Chip on paper, un’iniziativa che si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di dematerializzazione e digitalizzazione dei titoli di viaggio

Oggi, circa il 70% dei titoli di viaggio Atac viene già acquistato in formato digitale o elettronico, grazie al successo del canale Tap&Go e delle ricariche virtuali. La nuova card ricaricabile fisica nasce per aggredire quel residuo 30% di vendite ancora legate all’usa e getta cartaceo, proponendo una soluzione tecnologica durevole e sostenibile, in linea con gli standard delle principali capitali europee.

La prima fase di vendita Al fine di garantire un’implementazione efficace, l’azienda capitolina ha optato per un approccio estremamente graduale. La prima fase ha preso il via all’interno di un perimetro tracciato con cura, partendo dall’emissione delle nuove card ricaricabili dalle biglietterie fisiche di Lepanto, Ottaviano (Metro A) e Conca d’Oro (Metro B1). Nel corso del 2027, la distribuzione verrà estesa in maniera capillare all’intera rete di vendita diretta e indiretta, arrivando a coprire anche gli oltre mille punti vendita sparsi sul territorio, abilitati alla ricarica.

L’esperienza dell’utente: zero sprechi e validazione veloce L’aspetto più dirompente per l’utenza risiede nell’estrema semplificazione del gesto quotidiano. La card elimina la necessità di inserire il biglietto nelle tradizionali obliteratrici: la validazione avviene unicamente avvicinando il supporto ai lettori elettronici contactless. Un unico oggetto tascabile, dunque, in grado di ospitare fino a dodici biglietti singoli (BIT) contemporaneamente, ma capace anche di trasformarsi, una volta esauriti i titoli, in un biglietto turistico da 24, 48 o 72 ore fino alla carta settimanale.

Significative anche le scelte legate al contenimento dei costi per il cittadino. Nessun rincaro tariffario, anzi: come avviene già nelle biglietterie automatiche la card è fornita a titolo del tutto gratuito per chiunque acquisti almeno quattro biglietti singoli o un biglietto turistico/settimanale. Un contributo una tantum di 0,50€ è richiesto esclusivamente a chi preferisce acquistare solo uno o due titoli al momento del primo acquisto. Un incentivo chiaro verso acquisti più strutturati e verso una consapevolezza ecologica che, da oggi, corre veloce sui binari di Roma.

Per rimanere sempre aggiornati sulle prossime stazioni abilitate, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale www.atac.roma.it/atacricaricabile.