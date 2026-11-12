UGL Salute, mobilità sanitaria: 3,6 miliardi di euro il costo delle disuguaglianze

«3,6 miliardi di euro: è il costo enorme della mobilità sanitaria interregionale, una cifra che impone una seria riflessione sulla capacità del nostro Servizio sanitario nazionale di garantire cure appropriate e tempestive su tutto il territorio. Risorse pubbliche che si spostano da una Regione all’altra e che, troppo spesso, rappresentano il prezzo delle carenze organizzative, delle liste d’attesa e dell’insufficienza dei servizi sanitari locali».

Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale di UGL Salute, commentando i dati sulla mobilità sanitaria interregionale.

«Non siamo di fronte soltanto a una questione contabile, ma a un problema che incide direttamente sulla sostenibilità del sistema sanitario. Ogni paziente costretto a rivolgersi a una struttura fuori Regione genera un trasferimento di risorse che sottrae capacità economica ai territori di provenienza, alimentando un circolo vizioso: le Regioni con maggiori difficoltà perdono risorse, mentre quelle maggiormente attrattive consolidano la propria capacità di erogare prestazioni».

Lombardia ed Emilia-Romagna si confermano importanti poli di attrazione sanitaria, mentre diverse Regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, registrano importanti flussi di mobilità passiva. Un fenomeno che deve essere analizzato distinguendo gli spostamenti verso centri di eccellenza, giustificati dall’alta specializzazione, da quelli determinati dall’impossibilità di ottenere prestazioni nei tempi e nei luoghi appropriati.

«A questi 3,6 miliardi si aggiungono i costi indiretti sostenuti dai cittadini e dalle famiglie: viaggi, pernottamenti, assistenza e giornate di lavoro perse. Un peso economico e sociale che grava soprattutto sulle persone più fragili e su chi non dispone di sufficienti risorse. La malattia non può diventare anche una causa di impoverimento».

Per UGL Salute è indispensabile cambiare prospettiva nell’utilizzo delle risorse pubbliche, investendo sul rafforzamento delle strutture sanitarie, sul potenziamento degli organici e sulla valorizzazione di tutti i professionisti della salute. Ridurre le liste d’attesa e garantire servizi efficienti in ogni territorio significa anche limitare una mobilità sanitaria generata dalle carenze del sistema.

«Quei miliardi devono diventare anche un indicatore delle criticità sulle quali intervenire. Non possiamo limitarci a registrare quanto denaro esce da una Regione e quanto ne entra in un’altra. Dobbiamo chiederci perché i cittadini siano costretti a spostarsi e quali investimenti siano necessari per restituire efficienza ai servizi locali. Rafforzare la sanità pubblica significa anche evitare sprechi di risorse e ridurre le disuguaglianze».

«La sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale passa necessariamente dalla sua capacità di garantire cure di qualità vicino ai cittadini. Servono scelte politiche coraggiose, programmazione e soprattutto investimenti sul personale. UGL Salute ritiene che non sia più rinviabile una strategia nazionale che trasformi la spesa generata dalla mobilità passiva in un’occasione per recuperare capacità assistenziale e rafforzare il diritto alla salute in ogni Regione».