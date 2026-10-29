Via alla seconda stagione di “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”: il ruolo di Loredana è sempre più centrale

L’infaticabile collaboratrice di Mr. Oro d’Oro è una figura sempre più rilevante nelle nuove puntate in onda da giovedì 29 ottobre su DMAX

Nel lavoro quotidiano di un negozio, la gestione delle persone e delle attività operative è importante quanto la capacità di valutare gli oggetti. È in questo contesto che si inserisce il contributo dell’instancabile Loredana, che torna nella seconda stagione di “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo” al fianco di Mr. Oro d’Oro. Il programma debutta giovedì 29 ottobre alle 21.25 su DMAX, raccontando ancora una volta le dinamiche di un’attività commerciale ricca di situazioni diverse.

Un aiuto concreto nella quotidianità

Valida e fidata aiutante, Loredana accompagna il protagonista nelle diverse fasi del lavoro. Dall’accoglienza dei clienti al supporto durante le trattative, fino alla gestione degli imprevisti, la sua presenza contribuisce a mantenere sotto controllo le attività anche quando il ritmo aumenta. Il suo apporto è particolarmente importante in un ambiente nel quale le richieste possono susseguirsi rapidamente e le persone arrivano con aspettative non sempre compatibili. Seguire ogni situazione richiede organizzazione, attenzione e capacità di adattarsi alle circostanze.

Una collaborazione che acquista valore

Nella seconda serie, il ruolo di Loredana assume un peso crescente. Non è soltanto una presenza al fianco di Mr. Oro d’Oro, ma una componente stabile della squadra, capace di contribuire allo svolgimento delle attività e di sostenere il protagonista nei momenti più impegnativi. La collaborazione si sviluppa attraverso il confronto quotidiano e la necessità di affrontare situazioni differenti. Mentre il protagonista si concentra sulle valutazioni e sulle decisioni commerciali, Loredana partecipa alla gestione complessiva delle richieste, offrendo un supporto concreto alla vita del negozio.

Il contesto professionale

Mr. Oro d’Oro è un imprenditore e star social, responsabile di una rete di negozi tra Milano e Torino. La sua attività fa capo alla catena Compro Oro d’Oro, presente con le proprie sedi nelle due città, e si confronta ogni giorno con clienti interessati a vendere gioielli e altri oggetti preziosi.

In questo ambiente, la qualità del servizio dipende anche dalla capacità di affrontare il rapporto con il pubblico. Una richiesta può trasformarsi in una trattativa complessa, mentre una valutazione non condivisa può generare momenti di tensione. Il lavoro di squadra contribuisce a gestire queste situazioni con maggiore continuità.

Il ritorno su DMAX

La nuova stagione di “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”, produzione GiUMa, conta venti episodi da trenta minuti. L’appuntamento è su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, su su Tivùsat al canale 28, con disponibilità successiva degli episodi su discovery+.