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Valditara: Chi si candida a governare una città deve conoscere ciò di cui parla altrimenti sparge fake news

di Redazione
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“Se Calabresi, candidato sindaco, parte così, parte con il piede sbagliato. Prima di polemizzare ci si deve informare altrimenti si alimentano fake news. Nessuno “sparge in giro” bambini stranieri nati in Italia: questo non è previsto dal decreto di cui Calabresi parla.

Né tanto meno ci sono bambini -quelli che non conoscono la nostra lingua- che il governo ritiene “colpevoli”. Sono gli stessi bambini che il ministro Mattarella, il ministro Berlinguer e il ministro Fioroni hanno cercato di aiutare dando a loro, e al contempo agli studenti italiani, un ambiente scolastico favorevole al progresso dei loro apprendimenti e alla loro crescita. Ed è quanto fa oggi, con una legge e con una più definita organizzazione, questo ministro e questo Governo". Cosi il Ministro Giuseppe Valditara

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