Valditara: Chi si candida a governare una città deve conoscere ciò di cui parla altrimenti sparge fake news

“Se Calabresi, candidato sindaco, parte così, parte con il piede sbagliato. Prima di polemizzare ci si deve informare altrimenti si alimentano fake news. Nessuno “sparge in giro” bambini stranieri nati in Italia: questo non è previsto dal decreto di cui Calabresi parla.

Né tanto meno ci sono bambini -quelli che non conoscono la nostra lingua- che il governo ritiene “colpevoli”. Sono gli stessi bambini che il ministro Mattarella, il ministro Berlinguer e il ministro Fioroni hanno cercato di aiutare dando a loro, e al contempo agli studenti italiani, un ambiente scolastico favorevole al progresso dei loro apprendimenti e alla loro crescita. Ed è quanto fa oggi, con una legge e con una più definita organizzazione, questo ministro e questo Governo". Cosi il Ministro Giuseppe Valditara