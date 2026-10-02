Energia, WINDTRE riduce i costi per le famiglie: sconto del 50% per 24 mesi sulle componenti commerciali

Dal 7 ottobre la nuova offerta LUCE&GAS 50 SPECIAL dimezza per due anni i costi commerciali di luce e gas per i clienti WINDTRE, indipendentemente dall’andamento del mercato

Uno sconto vero del 50% per 24 mesi sulle componenti commerciali, sia fisse sia legate ai consumi. Dal 7 ottobre fino al 1° novembre, WINDTRE Luce & Gas lancia LUCE&GAS 50 SPECIAL, la nuova offerta in versione limited edition, pensata per offrire un sostegno concreto alle famiglie, in una fase in cui il costo dell’energia continua a pesare sui bilanci domestici. Lo sconto interviene direttamente sui costi definiti dal venditore e resta invariato per tutta la durata delle condizioni economiche, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato. Un beneficio certo, non calcolato su consumi ipotetici, che si combina con la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei prezzi dell’energia. “In un momento complesso, vogliamo dare alle famiglie una risposta concreta. Con LUCE&GAS 50 SPECIAL dimezziamo per 24 mesi i costi che dipendono da noi e consentiamo ai clienti di beneficiare anche di eventuali ribassi del mercato. È il valore del nostro modello multiservizi, che integra connessioni, luce e gas in una proposta trasparente e conveniente” dichiara Gianluca Corti, Co-CEO di WINDTRE. Con LUCE&GAS 50 SPECIAL, il contributo fisso viene ridotto da 156 a 78 euro l’anno, sia per la luce sia per il gas. Viene inoltre dimezzato il corrispettivo al consumo applicato da WINDTRE Luce & Gas, che passa da 0,0278 a 0,0139 euro/kWh per l’energia elettrica e da 0,0965 a 0,0483 euro/Smc per il gas naturale. L’offerta mantiene una struttura a prezzo indicizzato, con il costo della materia prima collegato al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas. Questo consente ai clienti di beneficiare direttamente di eventuali riduzioni dei prezzi all’ingrosso, mantenendo al tempo stesso lo sconto del 50% sulle componenti commerciali WINDTRE per 24 mesi. La nuova offerta rafforza la strategia multiservizio di WINDTRE ed è dedicata ai clienti che hanno già attivato un servizio mobile o fisso e a chi sceglie di abbinare luce e gas a una nuova offerta WINDTRE. Al risparmio sull’energia si aggiungono infatti ulteriori vantaggi dedicati ai clienti WINDTRE, che possono così gestire connessioni, luce e gas e assicurazioni con un unico operatore, contando sul supporto della rete di negozi WINDTRE e degli oltre 3.000 WINDTRE Assistant presenti sul territorio. Le condizioni complete, il periodo di sottoscrizione e le modalità di accesso a LUCE&GAS 50 SPECIAL saranno disponibili dal 7 ottobre su windtre.it e nei negozi WINDTRE. Chi siamo WINDTRE è l’operatore italiano che offre connessioni, energia e prodotti assicurativi*. Un punto di riferimento per le famiglie che chiedono affidabilità, convenienza e trasparenza nelle offerte e che possono usufruire di consulenza e supporto capillare grazie alle centinaia di store sul territorio nazionale. WINDTRE si posiziona tra i principali operatori mobili in Italia**, con una copertura pari al 99,7% della popolazione in 4G, il 97% in 5G DSS*** e l’81% con tecnologia 5G TDD, grazie ad un’infrastruttura all’avanguardia. Dal 2025 WINDTRE è il primo operatore in Italia a offrire servizi mobili su rete 5G Stand Alone, un’infrastruttura nativa del tutto indipendente dal 4G, in grado di supportare soluzioni evolute su slice di rete dedicati.