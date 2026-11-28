Roma St. Regis, la kermesse che coniuga salute, sport, spettacolo, solidarietà

Un successo annunciato, la terza edizione di “Campioni per la Salute Awards” Roma svoltosi venerdi 27 novembre nella splendida cornice del Grand Hotel St.Regis, Roma L’evento ideato e promosso dalla manager sociologa Lorena Rutigliano in partnership con Matteo Bruno Calveri CEO di Summeet, con il patrocinio di Ministero della Salute, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Giffoni Sport e Fondazione Artemisia ETS, è stato condotto da Eleonora Daniele ed ha visto riuniti circa 200 selezionatissimi ospiti, esponenti del mondo istituzionale, dello sport, della cultura, dell’impresa e dello spettacolo.

Particolarmente emozionante la consegna di prestigiosi riconoscimenti a personalità di spicco del mondo della società civile. In particolare per il comparto istituzionale sono stati sono stati premiati: Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma), Marco Mattei (Capo di Gabinetto del Ministero della Salute), Carlo Puca (Assessore del Comune di Napoli), Rossana Ciuffetti (Direttore dell’area Sport Impact di Sport e Salute e della Scuola dello Sport) e Alessia Pieretti (Consigliera di Città Metropolitana di Roma ed ex azzurra di pentathlon moderno).

Per l’impegno nel sociale e l’attività di prevenzione, sono stati premiati: il vicepresidente di Moby Lines Alessandro Onorato, lo chef e volto tv Vittorio Vaccaro, il modello Fabio Mancini e al giornalista Enzo Agliardi; per l’informazione il Campioni per la salute Award è andato alla vicedirettrice del TG2 Maria Antonietta Spadorcia, alla conduttrice televisiva Monica Setta, al conduttore radiofonico di Rai Radio 1 Igor Righetti, alla giornalista del TG5 Simona Branchetti.

Per lo sport sono state consegnate le targhe agli “Ori Olimpici” Alice Bellandi e Luigi Busà, accanto ad Andrea Carnevale, Sergio Brio, Dario Marcolin, Annalisa Minetti, Emanuele Bruno, Manuela Nicolosi e Stefano Maniscalco. Ampio risalto al comparto “Impresa” rappresentato dagli imprenditori Ciro Cannelonga (Polis Consulting), Mino Dinoi (Presidente della Confederazione AEPI) e Jacopo Gubitosi (Direttore Generale di Giffoni).

Infine, per la categoria Cultura- Libri sono stati premiati Emanuela Tittocchia e Daniela Leuci. “Con “Campioni per la Salute Awards” intendiamo unire tutte le discipline sportive, anche quelle “minori” per diffondere nelle scuole e negli ospedali la cultura dello sport e dell’inclusione.”, ha dichiarato Lorena Rutigliano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Bruno Calveri, che ha ribadito la necessità di porre il tema prevenzione al centro dell’agenda culturale. Da citare, tra gli illustri ospiti presenti alla serata: il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli - che dal palco ha espresso grande apprezzamento per il Focus della manifestazione con la moglie Mara Campitiello, la Consigliera di Sport e Salute S.p.A. Maria Spena, l’ex Ministro Roberto Speranza, il Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Mario Luciano Crea, la Vicepresidente della Croce Rossa Italiana Debora Diodati e la consigliera del Presidente Nazionale Flavia Pruner; presenti, per l’imprenditoria la co-founder di Miamo, Elena Aceto Di Capriglia accompagnata dal marito, il chirurgo Camillo D’Antonio, la CEO di Cinecittà Emanuela Cacciamani, Tito Monti di Autotorino, il CEO di NetGroup Giuseppe Mocerino, accompagnato dalla moglie Monia Caselli, Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe di Avangart. Nutritissima la presenza di volti noti dello spettacolo: Luna Berlusconi, Beppe Convertini, Jimmy Ghione con la fidanzata Marialaura De Vitis, Simona Izzo, Alessandra Celentano, Sofia Oranges, Miriana Trevisan, Luca Favilla, Elisa D’Ospina con il marito Stefano Macchi, Sofia Bruscoli, Flora Pellino, Valentina Cole, Paola Comin, Tiziana Giardoni D’Orazio, i manager Ricky Palazzolo e Beppe Pettinato, gli influencer Alessandro Russiani e Lorenzo Castelluccio; ed ancora, presenti per l’informazione, il Direttore di Vero Nicola Santini, i giornalisti Marzia Roncacci, Concita Borrelli, Lorenzo Crea e l’esperto di comunicazione Walter Rodinò. A completare il parterre d’eccezione una delegazione di campioni dello sport azzurro composta da Aziz Abbes Mouhiidine, Martina Caretta, Nicola Legrottaglie, Andrea Lo Cicero, Stefano Pantano, Amaurys Pérez, Mara Santangelo e Alex Razzini.

Sponsor partners dell’evento: Enel, Polis Consulting, Miamo, Autotorino, GymBeam, GM Impianti, Stampa Sì, Jamal Taslaq e Avangart.

Media partner: Forbes Italia.