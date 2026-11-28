Con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale palestre, impianti sportivi, parchi pubblici e privati saranno aperti per consentire a tutti di dedicarsi gratuitamente, per cinque mesi, alle diverse discipline sportive su tutto il territorio cittadino

Presentata oggi a Roma la II edizione Sport Amor da novembre ad aprile 31 eventi di sport in tutta Roma organizzati dagli EPS del Lazio

Presentata oggi a Roma, in un’affollatissima sala Sassoli, la seconda edizione di Sport Amor un ambizioso progetto che coinvolgerà tutto il territorio romano, le periferie, le palestre, i campi sportivi, i parchi, di tutti i municipi di Roma dove sarà possibile dedicarsi alle attività sportive preferite.

Al tavolo dei relatori Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Giorgio Trabucco, capogruppo capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco; Alessandro Cochi, presidente Coni Lazio; Massimo Zibellini, presidente Coordinamento EPS Lazio.

Il Coordinamento degli EPS del Lazio, dopo il successo della 1^ edizione di Let’s Move Together che ha portato lo sport nelle piazze delle cinque province del Lazio, darà vita, dal 28 novembre 2026 al 21 aprile 2027 a un ambizioso progetto che coinvolgerà tutto il territorio romano, le periferie, le palestre, i campi sportivi, i parchi, di tutti i municipi di Roma dove sarà possibile dedicarsi alle attività sportive preferite.

Sport Amor, che ha avuto un prologo nel 2025 con la 1^ edizione pilota, è stato reso possibile grazie al sostegno dell’ Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e dall’impegno di tutti gli Enti di Promozione Sportiva aderenti che hanno dato il loro fattivo contributo e la propria disponibilità ad organizzare, nei propri spazi di competenza, eventi volti a concretizzare non soltanto momenti di sport ma ad essere anche un volano di aggregazione, inclusione sociale, benessere e partecipazione civica. Gli obiettivi principali sono quelli di favorire l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai giovani e alle categorie che incontrano maggiori difficoltà di accesso allo sport e valorizzare la pluralità delle discipline sportive, offrendo visibilità anche alle attività meno rappresentate nei grandi circuiti mediatici.

Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione tra giovani, adulti e persone con disabilità, favorendo occasioni di incontro e condivisione.

Lo sport sarà inoltre valorizzato come strumento educativo, capace di trasmettere il rispetto delle regole, la collaborazione, il senso di responsabilità e il riconoscimento del valore dell’altro.

Le manifestazioni rappresenteranno occasioni concrete per diffondere i principi del fair play e della solidarietà, contribuendo alla costruzione di una comunità cittadina maggiormente coesa.

25 manifestazioni saranno organizzate dai singoli enti mentre altre 6 eventi multidisciplinari, saranno organizzati direttamente dal Coordinamento degli EPS.

Le attività comprenderanno competizioni, tornei, esibizioni, dimostrazioni e momenti di promozione sportiva, secondo le caratteristiche delle discipline interessate.

La collaborazione fra gli enti non si limiterà alla realizzazione di eventi autonomi, ma favorirà l’interscambio tra le diverse realtà sportive.