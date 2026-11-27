Una storia lunga oltre un secolo che continua a guardare al futuro senza perdere il legame con il territorio. Intervista a Damiano Capolupo recentemente nominato Direttore Generale della Banca Popolare del Lazio

La Banca Popolare del Lazio – Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario che include Blu Banca e due società specializzate nella cessione del quinto e nel brokeraggio assicurativo - rappresenta una delle poche realtà creditizie italiane che, dopo oltre centoventi anni di attività, continua a mantenere la propria autonomia e una forte vocazione mutualistica e territoriale. Un modello che ha saputo coniugare solidità patrimoniale, crescita sostenibile e capacità di accompagnare lo sviluppo delle comunità locali. Ne parliamo con Damiano Capolupo, recentemente nominato Direttore Generale della Banca Popolare del Lazio

Direttore Capolupo, quali sono i tratti distintivi della Banca Popolare del Lazio e il suo posizionamento nel sistema bancario italiano?

Il nostro è un Gruppo bancario profondamente radicato nel territorio, nato e cresciuto al fianco di famiglie, professionisti e piccole e medie imprese. Nel corso degli anni abbiamo consolidato un modello fondato sulla relazione personale, sulla conoscenza diretta dei clienti e sulla capacità di prendere decisioni vicine alle esigenze dell’economia reale.

Mentre il sistema bancario ha conosciuto un intenso processo di concentrazione, con la nascita di grandi gruppi nazionali e internazionali, noi abbiamo scelto di preservare la nostra autonomia e la prossimità ai territori serviti. Questa scelta ci consente di continuare a offrire risposte tempestive, costruire rapporti duraturi e sostenere concretamente le comunità in cui operiamo.

Qual è il ruolo delle banche territoriali e di prossimità in un mercato sempre più concentrato?

Le banche territoriali continuano a svolgere una funzione essenziale per il tessuto economico italiano, con un mission orientata a servire le comunità locali, le piccole imprese e le famiglie. Questo modello di banca rappresenta un valore da preservare soprattutto in un Paese come il nostro caratterizzato da una rete diffusa di piccole e medie imprese, realtà che spesso necessitano di un interlocutore capace di comprenderne il modello di business, la storia e le prospettive di sviluppo.

La missione di una banca come la nostra è sostenere l’economia reale, favorendo investimenti, crescita e occupazione anche in quei territori di tradizionale operatività, talvolta meno serviti dalle maggiori banche nazionali sempre più concentrate. Per farlo è necessario coniugare relazione e competenza, vicinanza e solidità, mantenendo elevati standard di efficienza e una governance in grado di affrontare con tempestività le sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

Qual è la strategia di crescita che la Banca intende perseguire nei prossimi anni?

La nostra strategia punta a una crescita equilibrata e sostenibile, in grado di coniugare redditività duratura, solidità patrimoniale e un costante rafforzamento del presidio dei rischi. Un percorso finalizzato a generare valore nel lungo periodo per i territori in cui operiamo, per i nostri soci e per i nostri dipendenti, che rappresentano il patrimonio più importante della Banca e una risorsa da valorizzare e sviluppare continuamente. Intendiamo consolidare ulteriormente il rapporto di fiducia con famiglie, imprese e professionisti del territorio, ampliando l’offerta di servizi specialistici e di consulenza ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è essere sempre più vicini ai nostri clienti per accompagnarli al meglio nelle loro scelte finanziarie e imprenditoriali attraverso soluzioni personalizzate, mantenendo al centro la qualità della relazione e la vicinanza che da sempre contraddistinguono il nostro modello di banca di territorio.

Parallelamente continueremo a investire nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cliente e aumentare l’efficienza operativa. La sfida è innovare senza rinunciare a quel rapporto umano che rappresenta da sempre il principale elemento distintivo della nostra banca.

Quali sono i principali rischi che la Banca dovrà presidiare nell’attuale contesto di mercato?

Viviamo una fase caratterizzata da elevata incertezza. La volatilità dei tassi di interesse, le tensioni geopolitiche internazionali, l’evoluzione del ciclo economico e la crescente concorrenza nel settore finanziario impongono grande attenzione.

In questo scenario riteniamo fondamentale mantenere elevati livelli di qualità del credito, monitorare costantemente la sostenibilità finanziaria della clientela e continuare a investire nei sistemi di controllo e sicurezza. La capacità di leggere con anticipo i cambiamenti del contesto rappresenta oggi un fattore determinante per garantire stabilità e continuità di sviluppo.

Come possono essere conciliati gli obiettivi di crescita e redditività con una prudente gestione dei rischi?

La crescita sostenibile passa necessariamente attraverso una rigorosa cultura del rischio e una grande trasparenza nelle relazioni con tutti i nostri stakeholder. Redditività, prudenza, rispetto delle regole e trasparenza non sono obiettivi contrapposti, ma elementi complementari di una stessa strategia.

Per questo motivo perseguiremo lo sviluppo commerciale mantenendo elevati livelli di patrimonializzazione, adeguate riserve di liquidità e sistemi di controllo sempre più evoluti e aggiornati. Il nostro obiettivo è generare valore nel tempo senza compromettere la solidità aziendale, preservando la fiducia della clientela, dei soci e delle comunità che accompagniamo quotidianamente.

Il ritorno del risiko bancario sta accentuando il fenomeno della desertificazione bancaria. Qual è la vostra visione?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione della presenza fisica delle banche sul territorio. Sebbene la digitalizzazione abbia trasformato il modo di fruire dei servizi bancari, riteniamo che la presenza di una filiale rappresenti ancora un elemento fondamentale, soprattutto per famiglie, piccoli imprenditori e clienti che necessitano di consulenza qualificata sui territori.

Essere presenti significa contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità, mantenere un dialogo costante con il territorio e favorire l’inclusione finanziaria. Per una banca locale, la filiale non è soltanto un punto operativo, ma un presidio di relazione e di ascolto.

Se dovesse convincere una famiglia o un imprenditore a diventare cliente del Gruppo Banca Popolare del Lazio, cosa direbbe?

Direi che scegliere Banca Popolare del Lazio significa scegliere una banca fatta di colleghi che lavorano con dedizione e grande passione per servire il territorio, le persone e le imprese che vi operano. Significa poter contare su interlocutori che ascoltano, comprendono i progetti e accompagnano clienti e aziende nelle loro scelte di crescita.

Per le imprese, soprattutto quelle più piccole che rappresentano il vero valore aggiunto dei territori in cui operiamo, vogliamo sempre più diventare un interlocutore il cui ruolo vada oltre quello del semplice finanziatore: una Banca che incontra gli imprenditori visita le aziende, ne comprende la storia, le sfide e le prospettive rappresenta a mio avviso il vero valore aggiunto della relazione fiduciaria insita nell’attività di un istituto di credito locale. Una realtà che affianca chi produce valore ogni giorno, capace di riconoscere nelle idee, nella competenza e nella capacità di innovare elementi decisivi quanto i tradizionali indicatori economico-finanziari.

Per le famiglie mettiamo a disposizione una squadra di professionisti che con competenza e dedizione offre consulenza, sicurezza e attenzione al risparmio, con la consapevolezza che una parte importante delle risorse raccolte viene reinvestita a beneficio dell’economia locale.

Con queste premesse, intendiamo interpretare sempre più il nostro ruolo in senso ampio, come attore di sviluppo sociale e culturale. Attraverso iniziative di sostegno al territorio, alla scuola, allo sport, alla cultura e al volontariato, vogliamo contribuire alla crescita delle comunità di riferimento ed essere riconosciuti non solo come banca, ma come partner responsabile e vicino alle persone.