L’Unione Consumatori Italiani accoglie con favore l’attenzione dedicata al settore del gioco legale attraverso alcuni emendamenti proposti alla legge di Bilancio 2027. «È necessario superare un sistema caratterizzato da profonde differenze normative e fiscali tra le diverse tipologie di gioco, che finiscono per creare condizioni di concorrenza disomogenee e trattamenti differenti anche per i consumatori», ha dichiarato a riguardo l’Avv. Massimiliano Albanese, Segretario Federale dell’UCI.

Particolarmente importante, secondo l’associazione di consumatori, è l’emendamento dei deputati Erica Mazzetti e Alessandro Cattaneo, che propone una disciplina nazionale degli orari delle sale gioco dedicate, prevedendo sette ore continuative di interruzione della raccolta, dalle 3 alle 10 del mattino.

«Questa proposta, pur ampliando gli orari di gioco, ha l’effetto di introdurre per la prima volta una limitazione uniforme su tutto il territorio nazionale» è il commento di Albanese. In molti Comuni non sono previste specifiche restrizioni, mentre numerose ordinanze locali stabiliscono sei ore di sospensione giornaliera in modo frammentato durante la giornata. L’emendamento porta la chiusura a sette ore per le sale slot, rendendola obbligatoria per tutte le sale interessate. Si tratta quindi di una misura che può ridurre complessivamente le ore di disponibilità del gioco, superando al tempo stesso le disparità tra Comuni che porta i giocatori al pendolarismo.

Per il portavoce dell’UCI, la questione riguarda direttamente anche la tutela dei consumatori. «Non è ragionevole che il cittadino trovi regole completamente diverse spostandosi di pochi chilometri, oppure possa accedere senza analoghe limitazioni orarie al gioco online. Le restrizioni applicate soltanto alle slot rischiano di spostare la domanda verso altri prodotti o, nei casi peggiori, verso il gioco illegale, dove vengono meno le garanzie e i controlli previsti dal sistema autorizzato. Uniformare le regole significa anche rendere più efficace la prevenzione, salvaguardare il gettito erariale e tutelare i lavoratori del settore».

Albanese richiama inoltre il tema del riequilibrio fiscale, alla luce degli emendamenti dei deputati Roberto Pella e Alessandro Cattaneo, che prevedono aumenti dell’imposta unica tra uno e 2,5 punti percentuali su giochi online e scommesse, e della proposta di Chiara Tenerini, che introduce un incremento di cinque punti sui giochi di abilità a distanza.

«Anche sul piano tributario è necessario rendere omogeno il trattamento riservato ai diversi comparti. Gli apparecchi AWP e VLT sono sottoposti a una pressione fiscale significativa che ne mette a rischio l’esistenza stessa, calcolata sulla raccolta, mentre per numerosi giochi online il prelievo si applica alle somme al netto delle vincite. A queste differenze si aggiungono aliquote diverse, restrizioni territoriali e costi di gestione che riguardano soprattutto la rete fisica. Un riequilibrio fiscale è quindi un tema concreto di equità e concorrenza, nonché tutela dei consumatori», sostiene Albanese.

Valutazioni analoghe riguardano le proposte dell’On. Andrea De Bertoldi, che prevedono il rinvio al 2030 dell’aumento del PREU sugli apparecchi, la riduzione da 7.500 a 6.000 euro degli oneri triennali per i diritti VLT e interventi sulla fiscalità agevolata delle AWP, con possibili coperture attraverso una gara per le lotterie istantanee e una maggiore imposizione su altri giochi.

«La sostenibilità della rete legale non è soltanto una questione economica per gli operatori. Un sistema autorizzato, controllato e capillare rappresenta anche uno strumento di tutela effettiva delgiocatore e di contrasto all’offerta clandestina», conclude Albanese. «Occorre evitare che il progressivo aggravio di costi, imposte e limitazioni finisca per penalizzare proprio gli operatori sottoposti ai controlli dello Stato, mentre altre forme di gioco operano in condizioni differenti e più favorevoli».

Tutti gli emendamenti in questione, peraltro, secondo UCI, porterebbero un maggior gettito erariale.