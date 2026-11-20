«Ancora una volta, una manifestazione di protesta contro il Governo è sfociata in gravi atti di violenza contro le forze dell’ordine. Quanto accaduto davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito è gravissimo. Contro gli agenti sono state lanciate pietre, bottiglie di vetro, bombe carta, petardi. Purtroppo non si è trattato di pochi delinquenti ma di chi intendeva monopolizzare la protesta.

Agli agenti aggrediti va la mia piena solidarietà. In democrazia il diritto di manifestare va tutelato. La violenza contro chi è chiamato a garantire la sicurezza di tutti è inaccettabile e non ha alcuna legittimità democratica», dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.