Nuova giornata di forestazione TIM, in collaborazione con Rete Clima, al Parco di Aguzzano, con il coinvolgimento dei dipendenti della società, dei loro familiari e amici

Dipendenti TIM, insieme ai propri familiari e amici, saranno protagonisti domani della messa a dimora di 500 alberi e arbusti autoctoni al Parco Regionale Urbano di Aguzzano a Roma. L’iniziativa contribuirà alla creazione di un nuovo bosco urbano e all’arricchimento del patrimonio verde di un’area di circa 60 ettari, istituita nel 1989. Le 500 nuove piante comprendono alberi e arbusti autoctoni, come acero campestre, corniolo, lentisco, tamerice, viburno e leccio, selezionate in funzione delle caratteristiche del territorio e dei benefici ecologici attesi. La loro presenza contribuirà a rafforzare la biodiversità locale, offrendo nutrimento agli insetti impollinatori, supporto all’avifauna e habitat per piccoli mammiferi. Il nuovo impianto sarà sottoposto a interventi periodici di manutenzione e monitoraggio, al fine di preservarne la vitalità e garantirne la corretta conservazione nel tempo. L’iniziativa rientra in Foresta Italia®, la Campagna nazionale promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC Italia, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La campagna promuove la tutela del patrimonio forestale e della biodiversità attraverso la realizzazione di Nature based Solutions (NbS), progettate in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze dei territori. L’appuntamento di Roma si inserisce nel percorso di forestazione avviato da TIM nel 2022, in collaborazione con Rete Clima, ente tecnico attivo da 15 anni in progetti ESG, di sostenibilità e di forestazione. Con la nuova iniziativa, saranno complessivamente circa 2.000 gli alberi e arbusti messi a dimora da TIM a Milano, Roma e Torino in quattro anni, attraverso progetti che hanno coinvolto centinaia di colleghi. Tra questi, la realizzazione di una BioForest® al Parco Stura di Torino, una micro-foresta urbana ad alta densità ispirata al metodo Miyawaki, e la piantagione di alberi e arbusti autoctoni nell’area di Torrino Mezzocammino a Roma. Queste iniziative si inseriscono nel più ampio percorso di transizione climatica del Gruppo TIM, che punta a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e a raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2050. A tal fine, il Gruppo attua interventi per migliorare l’efficienza energetica, favorire l’innovazione tecnologica e promuovere l’uso sostenibile delle risorse, riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività.