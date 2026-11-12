Torna “Mi fa un baffo il gatto nero Festival”

L’evento inclusivo in collaborazione con Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana il 13 novembre ore 20 al Teatro della Croce Rossa Italiana, via Ramazzini 31 Roma

Se un gatto nero attraversa la strada non frenate per fare gli scongiuri ma piuttosto rallentate e lasciatelo passare in tutto il suo splendore. A causare gli incidenti stradali non è di certo il passaggio di un felino dal manto scuro e né il canto notturno di una civetta, ma esclusivamente l’alta velocità e la distrazione alla guida. Nonostante siano passati secoli da queste assurde dicerie popolari la sfortuna degli animali si concentra spesso nell’ignoranza degli uomini, che ancora frequentemente condannano creature innocenti.

La risposta a questi pregiudizi e luoghi comuni è “Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, l’evento che torna a Roma per la sesta edizione, il 13 novembre 2026 presso il Teatro della Croce Rossa Italiana, in via Ramazzini 31, in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Croce Rossa Italiana e Fnovi. Il taglio narrativo e di forte impatto emotivo di questa kermesse, promossa dall’associazione Pet Carpet e ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, si pone lo scopo di dare vita ad una missione chiara: disarmare le fake news attraverso la cultura e l’arte. La serata solidale, condotta dal giornalista Amedeo Goria insieme alla stessa Rinaudo, celebra la bellezza della biodiversità e l’inclusione attraverso progetti di teatro, musica, danza, pittura, fotografia e tantissimi artisti pronti ad offrire il proprio contributo, e provenienti da diverse regioni italiane, per raccontare delle bellissime testimonianze che mettono in evidenza l’unico vero grande dono degli animali: l’amore incondizionato.

red (IT )

Un vero abbraccio inclusivo, reso possibile grazie al sostegno di realtà leader nel settore pet come PetStore Conad e Vitakraft, che prevede una lunga notte magica con esibizioni, performance e proiezioni, dirette dal regista Vittorio Rombolà.

Tra i protagonisti: Marco Capretti e Beba Albanesi, Mago Auro Cardillo, mentre tra i giurati: l’attore Andrea Roncato, la presidente di Mases Nicole Moscariello, la scrittrice Sara Cicolani con Joy Barboncino Toy, la Judoka Oro Chiara Coletta, la conduttrice Emanuela Tittocchia, gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla, la giornalista Mediaset Francesca Bastone, la responsabile scientifica del Pet Carpet Rosalba Matassa, l’Architetto Gabriella Guglielmo.

Un grande impegno dove mani e zampe si uniscono per sottolineare l’importanza del legame tra uomini e animali. Ingresso gratuito su prenotazione ma con l’unica condizione di portare piccole scorte di cibo per cani e gatti abbandonati, da donare ai rifugi.

Per partecipare scrivere con i propri dati a: petcarpetfestival@gmail.com