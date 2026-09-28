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San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato celebra il patrono a Milano

Alle 10 la messa al Duomo con il ministro dell’Interno e il capo della Polizia

di Gianni Di Capua
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Martedì 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, patrono Patrono della Polizia di Stato, con una giornata di appuntamenti a Milano. Le celebrazioni prenderanno il via alle 10 al Duomo, dove sarà celebrata la santa messa alla presenza del ministro dell’Interno e del capo della Polizia. In contemporanea, al Teatro alla Scala si terrà un evento dedicato agli studenti, presentato da Rudy Zerbi e Noemi, con la partecipazione di circa 1.200 ragazzi. Una giornata che riunirà così le celebrazioni religiose e un momento dedicato alle nuove generazioni.

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