Card Expo Italia conquista Brescia: migliaia di appassionati nel weekend delle carte da collezione

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Per due giorni Corte Franca, in provincia di Brescia, è diventata la capitale italiana delle carte da collezione. Sabato 26 e domenica 27 settembre il Number One ha ospitato Card Expo Italia, il grande evento verticale dedicato al mondo TCG che ha richiamato migliaia di persone tra collezionisti, famiglie, creator, negozi specializzati ed espositori arrivati anche da altri Paesi europei.

L’impatto visivo è stato quello delle grandi occasioni: tavoli pieni di raccoglitori, vetrine con carte gradate, box sigillati, pezzi storici e nuove espansioni. Al centro della manifestazione Pokémon e One Piece, ma anche Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, Disney Lorcana, Dragon Ball, Naruto, Gundam, Riftbound e il collezionismo sportivo legato ai prodotti Topps. Un panorama che ha mostrato quanto il settore sia ormai molto più ampio della nicchia alla quale veniva associato fino a pochi anni fa.

Card Expo Italia è stato realizzato e prodotto da GomGom Cards e Federic Store con l’obiettivo di costruire in Italia un appuntamento interamente concentrato sulle carte. A guidare il progetto i founder Steven Basalari, Federico Profaizer, in arte Federic, Stefano Lepri, in arte St3pNy, Francesco Riviera ed Edoardo Ruo. Il sito ufficiale dell’evento aveva annunciato oltre 120 espositori: durante il weekend il pubblico ha potuto comprare, vendere e scambiare carte, confrontarsi con operatori professionali, assistere ad aperture dal vivo e utilizzare servizi dedicati al grading.

Main Sponsor della manifestazione è stato eBay, presente con un’attivazione dedicata a eBay Live. La dimensione digitale si è così unita a quella fisica del card show, portando le aste e le aperture in diretta davanti al pubblico e contemporaneamente online. Nel corso del weekend si sono svolte quattro sessioni eBay Live realizzate da CoteGames, GomGom Cards, SportyCards e GSGameon, quattro seller con specializzazioni differenti all’interno del collezionismo.

Tra i momenti più spettacolari, GomGom Cards ha portato sul palco il box break di un leggendario box Pokémon Aquapolis, con le bustine messe all’asta e aperte in diretta. Un format che ha trasformato la classica apertura di un prodotto da collezione in uno show seguito contemporaneamente dalla platea e dagli utenti collegati online.

La forza dell’evento, però, è stata soprattutto la composizione del pubblico. Accanto ai collezionisti esperti si sono visti bambini alle prime aperture, genitori che accompagnavano i figli, gruppi di amici e appassionati adulti alla ricerca di carte mancanti da anni. Una fotografia trasversale che riassume uno dei messaggi emersi con maggiore chiarezza: collezionare non ha età.

La manifestazione ha attirato anche l’attenzione dei media nazionali. La Rai è stata presente al Card Expo Italia per realizzare un servizio dedicato all’evento e al fenomeno del collezionismo di carte, ulteriore segnale dell’interesse crescente attorno a un mercato che unisce intrattenimento, cultura pop, community e commercio.

Per gli organizzatori, la prima edizione ha rappresentato un passaggio importante: non una semplice fiera generalista con un’area TCG, ma un evento costruito interamente attorno alle carte. Per dimensione, verticalità e partecipazione, Card Expo Italia si candida così a rivendicare il primato di più grande card show interamente dedicato al settore mai realizzato in Italia.

Il risultato del weekend di Brescia racconta una community che ha ormai dimensioni nazionali e connessioni internazionali. Dietro una carta possono convivere memoria, gioco, ricerca, investimento, competenza e soprattutto socialità. Ed è forse proprio questo il dato più evidente lasciato da Card Expo Italia: migliaia di persone diverse riunite dalla stessa passione, con un raccoglitore in mano e una storia da raccontare.