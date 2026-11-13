RTL 102.5 leader radiofonica

In vetta nel quarto d’ora, prima nel giorno medio con 6.577.000 di ascoltatori al giorno.

L’intero Gruppo RTL 102.5, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, raggiunge ogni giorno 9 milioni di italiani

RTL 102.5, secondo i dati dell’ultima indagine Audiradio (dal 23 giugno al 12 ottobre), sale in vetta anche nel quarto d’ora (AQH), con 533.000 ascoltatori. Si conferma inoltre prima in Italia nel giorno medio, con 6.577.000 ascoltatori, e nei 7 giorni, con 17.226.000 ascoltatori.

L’intero Gruppo, composto da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, raggiunge ogni giorno 9 milioni di ascoltatori. Tutti i palinsesti delle radio del Gruppo RTL 102.5 sono unici in simulcast, editoriale e commerciale.