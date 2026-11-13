Italia–Mauritania, i cuori che battono non hanno confini: così i medici locali operano in autonomia

Dalla formazione a Roma fino al traguardo delle prime dieci valvole aortiche impiantate direttamente dagli specialisti di Nouakchott. Un modello di cooperazione sanitaria che oggi rientra tra le priorità del Piano Mattei.

Ci sono fili invisibili che uniscono le sale operatorie di Roma a quelle dell’Africa occidentale, dimostrando che quando la medicina condivide il sapere, le distanze si annullano. È la storia di una collaborazione sanitaria decennale tra Italia e Mauritania che oggi raggiunge un traguardo storico: i cardiologi mauritani sono in grado di eseguire in piena autonomia interventi cardiaci di altissima complessità.

Tra luglio e novembre 2026, presso il Centre National de Cardiologie (CNC) di Nouakchott, gli specialisti locali hanno portato a termine con successo 10 procedure TAVI (l’impianto transcatetere della valvola aortica per via percutanea, una tecnica mininvasiva fondamentale per chi non può affrontare un intervento a cuore aperto). Gli operatori mauritani hanno eseguito gli interventi in prima persona, affiancati dalla supervisione dell’équipe italiana: un risultato che segna una svolta per la cardiologia interventistica di un’intera area geografica.

Un ponte costruito in oltre dieci anni

Questo successo non nasce per caso, ma è il frutto di una visione lungimirante avviata nel 2012 grazie alle iniziative sostenute dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzate insieme all’Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU). Oggi il progetto vede come capofila l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, che mette in campo i propri specialisti per le missioni sul terreno e le attività didattiche.

Il percorso ha preso una direzione precisa dal 2014, concentrandosi sullo sviluppo della cardiologia e della cardiochirurgia. Alcuni cardiologi interventisti mauritani hanno trascorso periodi di formazione intensiva al San Camillo di Roma, per poi riportare a casa le tecniche apprese. Attraverso missioni ripetute e un affiancamento continuo direttamente in sala operatoria e nei reparti di emodinamica, medici e infermieri locali hanno acquisito padronanza su procedure sempre più delicate, come il trattamento di lesioni coronariche fortemente calcifiche e la gestione chirurgica delle patologie cardiache più severe.

La cornice strategica del Piano Mattei

L’esperienza maturata tra Roma e Nouakchott assume oggi un rilievo ancora maggiore all’interno del Piano Mattei per l’Africa, la strategia di partenariato paritario lanciata dal Governo italiano in cui la Mauritania è stata inserita tra i Paesi focus a partire dal 2025.

La salute e la formazione professionale rappresentano due dei pilastri fondamentali del Piano: l’obiettivo non è esportare soluzioni temporanee, ma investire sullo sviluppo strutturale dei sistemi sanitari locali, sulla digitalizzazione e sul trasferimento di tecnologie. Il progetto mauritano incarna perfettamente questa filosofia, trasformando un’iniziativa di cooperazione consolidata in un modello operativo replicabile.

Oltre la cardiologia: le nuove frontiere del 2026

Forte dei risultati raggiunti sul cuore, nel corso del 2026 la collaborazione si è allargata per rispondere in modo più completo ai bisogni della popolazione mauritana. Il raggio d’azione si è esteso a diversi settori chiave della medicina e dell’emergenza:

• Innovazione e assistenza: sviluppo della telemedicina e potenziamento dell’ospedale materno-infantile e della terapia intensiva.

• Emergenza e riabilitazione: supporto al pronto soccorso cardiologico e introduzione di percorsi di fisioterapia respiratoria.

• Formazione trasversale: corsi di rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata (BLS e ALS) e addestramento per il posizionamento e la gestione dei cateteri venosi (PICC).

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi obiettivi, che puntano al rafforzamento della chirurgia vascolare, allo sviluppo della cardiochirurgia dedicata allo scompenso cardiaco avanzato e a un ulteriore consolidamento della cardiologia strutturale.

Il senso più autentico della cooperazione

Il vero valore di questo percorso non si misura soltanto nel numero delle missioni compiute o delle valvole impiantate, ma nella qualità delle competenze che restano stabilmente nel Paese. La cooperazione sanitaria internazionale mostra il suo volto più autentico proprio quando smette di essere assistenziale per diventare generativa: non sostituirsi ai medici locali, ma formarli, sostenerli e renderli protagonisti, affinché ogni battito salvato oggi sia il frutto di un’autonomia destinata a durare nel tempo