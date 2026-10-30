Octopus, a Francesca Pascale il primo «Tentacolo d’Oro» per l’impegno sui diritti civili

Il riconoscimento mensile del talk di Gold TV debutta con l’attivista ed ex esponente di Forza Italia. L’intervista in onda lunedì 2 novembre alle 23 sul canale 11

Roma, 30 ottobre 2026 – È Francesca Pascale la prima personalità a ricevere il «Tentacolo d’oro», il riconoscimento che Octopus, il talk ideato e condotto da Francesco Pasquali, assegnerà ogni mese a un protagonista del dibattito pubblico. La targa le è stata consegnata negli studi di Gold TV, a Roma, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione, in onda lunedì 2 novembre alle 23 su Gold TV, canale 11.

Questa la motivazione: «A Francesca Pascale, per l’impegno costante nella difesa dei diritti civili, portato avanti con coraggio e senza appartenenze di comodo, nella convinzione che la libertà di ciascuno non sia né di destra né di sinistra, ma la misura di una società aperta».

«Abbiamo voluto inaugurare il Tentacolo d’oro con una donna che ha scelto di stare dalla parte delle libertà individuali anche quando non era comodo farlo», dichiara Francesco Pasquali. «I diritti civili non sono patrimonio di una sola parte politica: Francesca Pascale lo dimostra da anni, con coerenza».

Nel corso dell’intervista Pascale affronta i temi dell’attualità: i diritti civili, il futuro del centrodestra e di Forza Italia, la sicurezza, la protesta degli agricoltori e la crisi in Iran.

Octopus – Il Tentacolo d’oro va in onda il primo lunedì di ogni mese alle 23 su Gold TV, canale 11.