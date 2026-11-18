La retrocessione di Mauro Uliassi scatena la protesta dei grandi chef. Da Bottura a Cannavacciuolo, cresce il malcontento verso una classificazione che rischia di condizionare il destino di intere imprese. E mentre si celebrano i premi, il mestiere dello chef diventa sempre meno ambito dai giovani. La Michelin, quindi, colpisce ancora. E questa volta il rumore è decisamente più forte del tintinnio dei piatti nelle cucine stellate.

La presentazione della Guida Italia 2027, andata in scena il 12 novembre a Piacenza, ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche che difficilmente si esaurirà con la cerimonia di premiazione. A far esplodere il caso è stata soprattutto la decisione di togliere la terza stella a Mauro Uliassi, uno dei protagonisti assoluti della gastronomia italiana, e al suo ristorante di Senigallia, nelle Marche. Uliassi aveva conquistato il terzo macaron nel 2019. Oggi si ritrova con due stelle, ma non certo con una cucina diventata improvvisamente meno importante. La solidarietà non è mancata. Massimo Bottura, dal palco, ha preso la parola chiedendo un applauso per Mauro, Catia e tutta la squadra di Uliassi. Un gesto tutt’altro che formale, quasi una presa di posizione collettiva. «Mi dispiace molto per il mio amico», ha commentato anche Antonino Cannavacciuolo. E ancora più esplicito è stato il malcontento di altri protagonisti della cucina italiana. Massimiliano Alajmo (De Le Calandre a Rubano) ha ribadito che la propria stima per Uliassi resta invariata, mentre Giancarlo Perbellini (Verona) ha ammesso di non riuscire a comprendere le ragioni della decisione, augurandogli di tornare presto al posto che merita. Enrico Bartolini (Milano) lo ha definito un grande ambasciatore della cucina di pesce italiana. Parole che raccontano un disagio che va ben oltre la singola retrocessione.

La tagliola della Michelin, però, non si è fermata a Senigallia. Il colpo più pesante tra i ristoranti bistellati ha riguardato il San Domenico di Imola, storico tempio della gastronomia italiana, che con Max Mascia scende da due a una stella. Una decisione che pesa particolarmente per un locale prossimo a celebrare cinquant’anni di appartenenza all’élite della ristorazione. Tra chi perde l’unica stella figurano nomi tutt’altro che marginali: Salvatore Tassa con le sue Colline Ciociare ad Acuto, nel Frusinate, Paolo e Barbara a Sanremo, Lorenzo a Forte dei Marmi, La Pineta a Marina di Bibbona, Gusto by Sadler a San Teodoro, Esplanade a Desenzano del Garda, Il Fagiano sul Garda, Carignano a Torino e Cannavacciuolo Bistrot, sempre nel capoluogo piemontese. Quest’ultimo caso è particolarmente significativo: lo chef campano, che mantiene saldissime le tre stelle di Villa Crespi, ha ammesso: «Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa», spiegando che i frequenti avvicendamenti degli chef possono avere penalizzato il locale. Ma ha promesso di ripartire, definendo il risultato una nuova sfida. Diverso il discorso per Cracco Portofino, che esce dalla classifica perché il ristorante ha chiuso. Il progetto dello chef veneto, insieme al giovane Mattia Pecis, dovrebbe tuttavia proseguire in una nuova sede, con l’ipotesi Rapallo. In totale sono sedici i ristoranti che non hanno confermato la propria stella, mentre altri diciannove sono usciti dalla selezione per cessazione dell’attività o chiusura.

Il Lazio, intanto, festeggia. La seconda stella arriva a Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, consacrando il lavoro di Gianfranco Pascucci e della sua cucina di mare. Secondo macaron anche per Orma Roma dello chef Roy Caceres, che porta nella Capitale una proposta gastronomica dalle influenze sudamericane. Tra le nuove insegne premiate con una stella ci sono invece Nomos Ante e QUID a Roma, oltre a N’uovo Vino e Cucina di Sutri, nel Viterbese. Proprio il suo chef, Simone Lezzerini, 29 anni, è stato premiato anche come Giovane chef dell’anno. Una bella iniezione di fiducia per un territorio che si conferma tra i più importanti della gastronomia nazionale.

Ma dietro le celebrazioni e le inevitabili delusioni c’è una questione che meriterebbe una riflessione ben più profonda. Quanto può essere ancora attuale un sistema di classificazione nato in un’altra epoca, quando una stella rischia di determinare il destino economico di un’impresa, condizionare investimenti, prenotazioni, reputazione e persino la sopravvivenza di un’attività? La Michelin non è soltanto una guida: è un potentissimo strumento commerciale. E proprio per questo le sue decisioni dovrebbero essere considerate con una consapevolezza maggiore delle conseguenze che possono produrre. Dietro ogni macaron ci sono aziende, famiglie, dipendenti, fornitori e territori. Ci sono imprenditori che investono milioni, brigate che lavorano in condizioni spesso estreme e professionisti che sacrificano buona parte della propria vita privata. In molte cucine si arriva a lavorare quattordici, sedici e perfino diciotto ore al giorno. Un mestiere durissimo, che non sempre restituisce soddisfazioni economiche proporzionate all’impegno. Non è un caso che siano sempre meno i giovani disposti a intraprendere la carriera dello chef. Orari massacranti, stipendi spesso insufficienti, rinunce personali e una pressione psicologica costante stanno allontanando le nuove generazioni dalle cucine professionali. E allora viene da chiedersi quale futuro possa avere un settore che pretende sacrifici enormi, ma che troppo spesso misura il successo attraverso un riconoscimento deciso da pochi ispettori, secondo criteri che restano in larga parte inaccessibili all’esterno. C’è infine una coincidenza che rende questa edizione ancora più particolare e triste. Appena dieci giorni prima della presentazione della Guida, il 2 novembre, è morta Nadia Santini, a 73 anni, anima del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, tre stelle Michelin ininterrottamente dal 1996. Una delle più grandi interpreti della cucina italiana, prima donna del nostro Paese a conquistare il massimo riconoscimento della Rossa e miglior chef donna al mondo nel 2013. La sua storia rappresenta forse la risposta più eloquente a una classifica: talento, dedizione, continuità, cultura dell’accoglienza e una vita intera consacrata alla cucina. Le stelle passano, le guide cambiano, i giudizi si ribaltano. Il valore di uno chef, però, non può essere stabilito contando i macaron appuntati sulla porta di un ristorante.