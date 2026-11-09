Grana Padano, a Tokyo il valore dell’origine incontra la cucina italiana

Rafforzare la conoscenza del Grana Padano DOP e il rapporto con i professionisti della ristorazione giapponese, mediante un percorso dedicato all’origine, alla qualità e alle diverse stagionature. Con questo obiettivo il Consorzio Tutela Grana Padano parteciperà ad ACCI Gusto, in programma il 16 e 17 novembre 2026 al Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-kan.

Organizzata dall’Associazione Giapponese di Cucina Italiana, la manifestazione è un appuntamento di riferimento per la promozione dell’autentica cucina italiana in Giappone e attende circa 3.500–4.000 professionisti del settore e visitatori specializzati.

La partecipazione rientra nel progetto “Orient”, il programma di promozione cofinanziato dall’Unione Europea dedicato ai mercati di Giappone, Cina, Hong Kong e Taiwan. Un’iniziativa che accompagna il percorso internazionale della DOP più consumata al mondo, che nel 2025 ha esportato 2.757.930 forme, il 3% in più rispetto all’anno precedente.

Nello spazio del Consorzio, di 37,5 metri quadrati allo stand 5-50, l’esperta Yuko Sato guiderà due sessioni di degustazione comparativa dedicate a Grana Padano DOP 10–12 mesi, oltre 16 mesi e Riserva. Gli operatori potranno apprezzare l’evoluzione di profumi, sapori e consistenze e approfondire le possibilità di impiego delle diverse stagionature in cucina.

«Le iniziative americane che puntano a considerare “grana” un nome comune e a favorirne l’utilizzo nei mercati internazionali rendono ancora più necessario spiegare che cosa distingue il Grana Padano DOP – dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela –. Il legame con il territorio, il rispetto del disciplinare e i controlli sono garanzie concrete per chi acquista. In Giappone, il confronto con cuochi, importatori e professionisti della ristorazione ci permette di far conoscere questo patrimonio e di costruire una domanda sempre più consapevole del prodotto autentico».

Durante le due giornate saranno distribuiti materiali informativi e proposti questionari per approfondire la conoscenza del mercato locale e sviluppare nuovi contatti professionali.