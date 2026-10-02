Sanità digitale, dalla tecnologia alla pratica clinica: all’Università degli Studi Link di Roma il confronto su innovazione e governance dei sistemi sanitari

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Trasformare il progresso scientifico in un beneficio per le persone”

Trasferire l’innovazione tecnologica nella pratica clinica e, allo stesso tempo, governarne l’impatto sull’organizzazione dei servizi sanitari, sulle competenze dei professionisti e sui processi decisionali. È stato questo il tema al centro dell’incontro “Governance Complexity Competence: Digital Health in Complexity”, che si è svolto presso l’Aula Magna “Franco Frattini” dell’Università degli Studi Link di Roma. Il format, ideato da Isabella Selmin, Presidente e Co-Founder di Diadema Capital, ha riunito rappresentanti del mondo accademico, clinico, istituzionale e imprenditoriale per analizzare le trasformazioni legate alla sanità digitale, alla chirurgia robotica e all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla necessità di integrare innovazione tecnologica, formazione, ricerca e organizzazione dei percorsi di cura.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, del Prof. Antonio Giordano del Consiglio Superiore di Sanità e del Prof. Francesco Rossi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie dell’Ateneo.

“La chirurgia robotica e l’intelligenza artificiale ci pongono davanti a possibilità straordinarie, ma anche a una responsabilità molto concreta, quella di trasformare il progresso scientifico in un beneficio per le persone”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Per chi amministra la sanità, la sfida è creare le condizioni perché queste opportunità diventino accessibili, investendo nella formazione dei professionisti, nella ricerca e nella capacità delle strutture di lavorare insieme”.

La prima sessione di lavoro, dedicata all’integrazione dell’innovazione tecnologica nella pratica clinica e chirurgica, ha visto gli interventi del Prof. Pierfilippo Crucitti, Direttore della UOC di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma; del Prof. Luigi Chiariello, Professore di Cardiochirurgia presso l’Università Internazionale UniCamillus; del Dott. Vito Del Deo, chirurgo maxillo-facciale e docente presso la University of Maryland School of Medicine; del Prof. Robert P. Bentley, Professor of Practice presso il King’s College London e Consultant in Craniofacial and Oral & Maxillofacial Surgery presso King’s College Hospital NHS Foundation Trust.

Il confronto è proseguito sui temi della governance dei sistemi sanitari e del trasferimento dell’innovazione dalla ricerca alla pratica clinica. Sono intervenuti il Prof. Marco De Spirito, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; la Prof.ssa Stefania Boccia, Professoressa Ordinaria di Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Vicedirettrice Scientifica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS; il Prof. Enrico Maria Trecarichi, Professore Associato di Malattie Infettive presso l’Università degli Studi Link; e la Dott.ssa Laura Melis, Direttrice Generale della Casa di Cura Nuova Villa Claudia di Roma.

Il contributo del mondo delle imprese è stato affidato al Dott. Andrea Tantalo, Sales Manager Centro Italia di Intuitive; all’Ing. Domenico La Delfa, Responsabile della Divisione Intelligenza Artificiale di FORA – United Imaging; e all’Ing. Giorgio Sadolfo, imprenditore, Innovation Manager e Co-Founder di Vivia.

Le conclusioni sono state affidate al Dott. Andrea Giordano, Capo ufficio legislativo del ministro della Salute.

“La missione dell’università non si esaurisce nella trasmissione delle conoscenze o nella formazione di professionisti tecnicamente preparati. Siamo chiamati a formare persone capaci di interpretare il cambiamento, di affrontare problemi complessi e di assumere decisioni consapevoli, anche in contesti caratterizzati da incertezza. E questo compito assume un significato ancora più importante nell’ambito delle professioni sanitarie”, dichiara Carlo Alberto Giusti, Rettore dell’Università degli Studi Link.