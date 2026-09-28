Energia: Studio Santi entra a far parte della grande famiglia di Phenna

Controlli, ispezioni e certificazioni nel settore delle rinnovabili e della sostenibilità: si amplia la penetrazione del Gruppo inglese sul mercato italiano delle TIC

Prosegue intensificandosi nei ritmi e nella selezione, l’operazione lanciata dal Gruppo Phenna sul mercato italiano, oltre che su quello spagnolo e per estensione l’intera area Emea per l’acquisizione di eccellenze riconosciute dal mercato nel settore della certificazione, delle ispezioni e nei controlli.

Nel radar del Gruppo britannico è entrato lo Studio Santi di Roma, una società di consulenza che occupa una posizione leader nel settore dell’energia, con particolare focus sull’innovazione. Certificata ISO 9001, 50001 e 14001, Studio Santi fornisce alle grandi organizzazioni pubbliche e private un ampio range di servizi multi-disciplinari finalizzati a ideare, sviluppare, progettare, realizzare e ottimizzare sistemi energetici sostenibili.

Anche in questo caso la formula, che è sfociata nell’acquisizione del controllo, è quella che ormai Phenna, Gruppo britannico protagonista di una crescita record nel mercato delle TIC, ha adottato per tutte le acquisizioni: garantire l’identità e la continuità delle società entrate a far parte del Gruppo, valorizzarle e favorirne la crescita in coordinamento con la capogruppo.

Fondato nel 2001 da Federico Santi, che continua a esserne, oltre che il Ceo, anche il professionista di riferimento, lo Studio Santi conta su circa 36 professionisti, principalmente con sede a Roma, oltre ad altre risorse a Zurigo e Amsterdam.

La società – come detto - è specializzata nella certificazione dell’efficienza energetica, nella compliance in materia di sostenibilità, e nei servizi di consulenza nel settore delle energie rinnovabili, rivolgendosi a proprietari di asset, investitori, imprese EPC, operatori infrastrutturali e istituzioni pubbliche. L’attività si articola principalmente in due linee di servizio: certificazione e Compliance dell’Efficienza Energetica (circa il 70% dei ricavi) e il Technical Advisory per le Energie Rinnovabili e servizi TICC (circa il 30% dei ricavi). Il business è altamente complementare alle competenze già presenti in Phenna in EMEA, in particolare a quelle di 4Fores e Asprel. Insieme, le società saranno in grado di supportare i clienti in attività di due diligence tecnica nel settore delle energie rinnovabili, progetti di energia solare fotovoltaica e sistemi di accumulo a batteria, conformità alla rete elettrica, modellazione delle prestazioni energetiche e servizi di verifica più ampi.

Per Federico Santi, Fondatore e CEO di Studio Santi, “Fin dalla sua nascita, Studio Santi ha avuto come obiettivo quello di combinare competenze tecniche, innovazione e concretezza operativa per aiutare i clienti a sviluppare sistemi energetici più efficienti e sostenibili. Entrare a far parte di Phenna Group rappresenta un’entusiasmante nuova fase per la nostra azienda”.

Secondo Ettore Pollicardo, Divisional MD per l’EMEA: “Studio Santi apporta competenze specialistiche in ambiti che stanno diventando sempre più importanti per i nostri clienti, dalla performance degli edifici e dall’efficienza energetica alla certificazione nel settore delle energie rinnovabili e alla conformità ai requisiti di sostenibilità”.

Nel formulare il benvenuto a Studio Santi, Phil Marshall, CEO di Phenna Group, ha aggiunto: “Studio Santi ha costruito un’eccellente reputazione grazie al proprio contributo a progetti complessi nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della sostenibilità. Questa acquisizione rafforza la nostra presenza in un mercato importante e in rapido sviluppo”.