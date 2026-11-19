La Campania come esempio virtuoso: circa il 4,9 GW di capacità rinnovabile installata al 30 settembre 2026 tra eolico e fotovoltaico; La tavola rotonda a Napoli: un dialogo a più voci tra istituzioni, stakeholders, associazioni di categoria ed esperti del settore.

Una distribuzione equilibrata tra eolico e fotovoltaico, circa 4,9 GW di capacità rinnovabile installata e una posizione di particolare rilievo nel panorama nazionale per lo sviluppo dell’energia eolica. La Campania si conferma una delle regioni più virtuose nella transizione energetica: insieme alla Liguria, è infatti l’unica ad aver già superato, per l’eolico, gli obiettivi di capacità previsti. Un risultato significativo, soprattutto se confrontato con il quadro nazionale, che vede la maggior parte delle regioni ancora al di sotto del 50% del percorso necessario per raggiungere i target eolici, mentre il fotovoltaico registra livelli di avanzamento generalmente più elevati.

È questo il messaggio emerso dalla tavola rotonda che si è svolta a Napoli, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dedicata alle prospettive di sviluppo delle energie rinnovabili nella Regione, con attenzione alle filiere produttive, alle infrastrutture, all’occupazione e al rapporto con le comunità locali. All’incontro hanno partecipato rappresentanti nazionali, regionali e locali del mondo istituzionale, accademici, associazioni di categoria e professionisti del settore per un dialogo a più voci per puntare su nuove prospettive della transizione energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Campania.

L’iniziativa dal titolo “Transizione Energetica in Campania: Prospettive e Opportunità” è stata promossa dal Think Tank Transizione Energetica - Rinnovabili, un’iniziativa di CORE realizzata in knowledge partnership con ENEL Foundation, l’organizzazione no-profit del Gruppo Enel, che dal 2012 opera come hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico.

Al centro del dibattito, il capitolo di ricerca elaborato dal Professore Vittorio Chiesa Direttore Gruppo di Ricerca Energy & Strategy, Presidente Graduate School of Management Politecnico di Milano, con il supporto dell’Università di Palermo e del Politecnico di Bari. L’apertura dei lavori è stata affidata a Giulia Genuardi, Managing Director Enel Foundation, Presidente del Comitato di Indirizzo del Think Tank Transizione Energetica e Pierangelo Fabiano, Ceo di CORE per proseguire con l’introduzione del progetto “Lo stato delle Rinnovabili in Italia: il ruolo del fotovoltaico e l’eolico” e focus territoriale a cura dell’Università Federico II di Napoli, con gli interventi del Professor Chiesa, e Domenico Villacci, Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, Università Federico II & Presidente Accademia Mediterranea per l’Energia e la Sostenibilità.

Nel mercato italiano del fotovoltaico e dell’eolico, lo sviluppo del fotovoltaico procede lungo tutto il Paese, diversificando la sua presenza in base alla zona territoriale: diffusione notevole nel Centro-Nord e presenza di fattori favorevoli per l’espansione della tecnologia nel Sud e nelle isole. Invece, nell’ambito dell’energia eolica, lo sviluppo si concentra maggiormente in specifiche aree geografiche ed è influenzato in modo significativo dalle procedure autorizzative e dall’adeguatezza delle infrastrutture.

La Campania, Regione virtuosa per l’eolico

In questo contesto, la Campania emerge con circa il 4,9 GW di capacità rinnovabile installata al 30 settembre 2026, composta per il 45,2% da eolico e per il 41,7% da fotovoltaico. Un elemento distintivo del sistema energetico campano, e comune anche per la Puglia, la Sicilia e la Calabria, è la distribuzione equilibrata tra eolico e fotovoltaico, grazie alle condizioni climatiche e orografiche favorevoli, a differenza del Nord Italia, dove la produzione rinnovabile si basa quasi totalmente sul fotovoltaico, a causa di flussi di venti meno stabili e velocità medie ridotte.

L’incontro ha analizzato la rilevanza del raggiungimento degli obiettivi al 2030, a livello comunitario e nazionale. Il report ha evidenziato due scenari per comprendere la crescita delle due tecnologie verso il 2030: quello ottimale, che stima la crescita necessaria a raggiungere gli obiettivi regionali di energia rinnovabile e quello pessimistico che evidenzia come ci sarà un disequilibrio tra eolico e fotovoltaico. La Campania, nel settore eolico, si distingue come Regione, insieme alla Liguria, che ha superato già l’obiettivo previsto, con il 115 % di capacità installata rispetto al target fissato del 2030. Seppur con rilevanti disuguaglianze a livello territoriale, per l’eolico, tra le regioni virtuose per capacità installata si annovera la Campania e la Liguria, invece tutte le altre risultano al di sotto della soglia del 50 % del target assegnato.

Diverso è il quadro relativo per il comparto del fotovoltaico: quasi tutte le regioni hanno raggiunto il target assegnato, con eccezione del Veneto, dell’Emilia Romagna, del Piemonte e della Lombardia che hanno già superato il 50 % della soglia minima. In questo quadro, la Campania ha raggiunto circa il 39 % dell’obiettivo di capacità installata rispetto al 2030.

L’appuntamento di Napoli ha posto l’accento sulla necessità di valorizzare il potenziale della Campania con una strategia condivisa, capace di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Una sfida che coinvolge istituzioni, imprese e comunità per trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta di crescita economica e sostenibile per il territorio.