Collextion Services nominata special servicer nell’acquisizione da parte di Pollen Street di un portafoglio di crediti PA da BFF Bank

Collextion Services S.r.l. comunica di essere stata nominata special servicer nell’ambito dell’acquisizione, da parte di Pollen Street, di un portafoglio di crediti verso la Pubblica Amministrazione, composto da due distinti portafogli italiano e spagnolo ceduti da BFF Bank S.p.A.

Collextion Services agirà quale special servicer del veicolo Polluce SPV per il portafoglio italiano, composto da crediti verso comuni ed enti del servizio sanitario, in prevalenza assistiti da sentenze definitive. Per il portafoglio spagnolo, costituito da interessi legali di mora e indennizzi forfettari per ritardato pagamento dovuti principalmente dai servizi sanitari regionali, Collextion svolgerà il ruolo di back-up servicer e portfolio monitor, mentre la gestione e l’incasso dei crediti resteranno in capo a BFF.

La scelta di Collextion Services conferma il suo ruolo di unica piattaforma italiana integrata specializzata nei crediti verso la Pubblica Amministrazione, in grado di presidiare il credito in ogni sua fase, dall’analisi e due diligence fino al recupero giudiziale e stragiudiziale. Forte di 25 anni di esperienza nel settore, Collextion assicurerà una gestione efficiente e rapida del portafoglio, a beneficio della massimizzazione e della velocità degli incassi.

L’operazione amplia la piattaforma di investimento di Pollen Street nei crediti verso la Pubblica Amministrazione italiana, avviata con l’operazione dello scorso agosto, e segna il suo primo investimento in crediti verso la Pubblica Amministrazione spagnola, rafforzando ulteriormente la collaborazione con Collextion.

Antonio Borraccino, Presidente e Amministratore Delegato di Collextion Services, ha dichiarato: “Ringraziamo Pollen Street per aver rinnovato ancora una volta la propria fiducia nella nostra piattaforma. Questa nomina conferma la solidità del nostro modello integrato sui crediti PA e la capacità di Collextion di gestire portafogli complessi, anche con una componente internazionale. Un ringraziamento particolare va al team legale guidato dall’Avv. Concetta Sorrentino, che ha seguito con grande professionalità la due diligence dell’operazione, e al team interno di strutturazione guidato dagli Avv.ti Raffaella Postiglione e Sara Palazzoli, che ha assistito Collextion nel suo ruolo di servicer”.

Collextion Services S.r.l. è una società con sede a Roma specializzata nella gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, nella gestione di crediti non performing e nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999.