Chiusa la XVIIIª edizione Nostalgia di Futuro

Partecipato e appassionato il confronto in Luiss sul tema «Alla ricerca del senso perduto: Comunicazione e Informazione tra fonti editoriali e algoritmiche»

Roma, 9 novembre 2026 - Si è tenuta presso la Luiss di Roma la XVIIIª edizione di «Nostalgia di Futuro», l’evento annuale promosso dall’Osservatorio TuttiMedia, tra le aziende socie anche la Federazione italiana Editori Giornali (FIEG), dedicato alle trasformazioni della comunicazione e dell’informazione, culminato con la tradizionale cerimonia di premiazione dell’omonimo Premio. Al centro del dibattito quest’anno, il tema «Alla ricerca del senso perduto: Comunicazione e Informazione tra fonti editoriali e algoritmiche».

Il giornalista come “curatore di senso” è la figura immaginata e lanciata nell’occasione da Luigi Fiorentino, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo dipartimento per l’Informazione e l’editoria, “perché l’innovazione non sta solo velocizzando i flussi informativi, ma sta riorganizzando l’architettura della scelta democratica”. Fiorentino ha ricordato che oggi l’accessibilità formale non basta: occorre costruire un patrimonio informativo autorevole che permetta ai cittadini il valore della fonte al fine di alimentare una fiducia motivata Ha citato Derrick de Kerkchove e i suoi ammonimenti sulla trasformazione antropologica che parlano proprio di common sense e di digital common sense, e ha sottolineato: “Corriamo il rischio dell’omologazione interpretativa e la riduzione del pluralismo passando dal gatekeeper editoriale ad un cognitive gatekeeper algortimico. Se l’utente delega all’Ai la sintesi delle notizie, il giornalista deve evolversi in un curatore del senso. Capace di garantire verifica contestualizzazione e pluralismo contro la normalizzazione automatizzata”.

Sult tema scelto per l’edizione di quest’anno, Maria Pia Rossignaud, vicepresidente dell’Osservatorio TuttiMedia, ha spiegato: “Alla ricerca del senso comune significa interrogarci su come costruire una conoscenza condivisa in un ecosistema in cui fonti editoriali e algoritmiche concorrono a orientare la nostra visione del mondo. La qualità dell’informazione dipende dalla trasparenza delle fonti, dalla responsabilità di chi produce e distribuisce i contenuti e dalla capacità di ciascuno di interpretarli criticamente. Con Nostalgia di Futuro vogliamo mettere al centro questo confronto: capire come l’innovazione possa rafforzare la fiducia, il dialogo e la partecipazione, preservando il valore del giudizio umano”.

Due i keynote speech che hanno aperto il confronto, quello di Francesco Giorgino (Professore Luiss di Comunicazione e Marketing e Direttore Ufficio Studi Rai) e quello di Derrick de Kerckhove (Direttore scientifico TuttiMedia, già direttore McLuhan Program di Toronto).

“Questa edizione di Nostalgia di Futuro ci presenta un paradosso: mai così immersi nei flussi comunicativi e informativi, mai così esposti al rischio di smarrimento e disorientamento”, ha affermato Francesco GIORGINO. Richiamando la distinzione di Eco tra apocalittici e integrati, ha poi condiviso la necessità di aggiungere la categoria degli impegnati. Ha poi sottolineato che fra Sostituzione ibridazione coesistenza uomo macchina è certamente l’ultimo scenario quello più auspicabile. Per Giorgino si deve parlare dl probabilismo tecnologico piuttosto che di determinismo perché lasciare un po’ di incertezza nel contesto. Ed ha parlato dell’etimologia dello scetticismo parola che significa porsi domande auspicando che il giornalista continui sempre a porsi domande.

Ha poi precisato che Il senso comune è un prodotto sociale, il frutto della sedimentazione culturale di ciò che la stragrande maggioranza delle persone percepisce, accetta e ripete in un dato momento storico.” È lo status quo cognitivo, l’insieme delle credenze condivise che la collettività assume come paradigmatiche. Il buonsenso, invece, è un’altra cosa: è una facoltà critica, una misura etica e intellettuale. È la capacità di discernere il vero dal falso e al tempo stesso dal verosimile, il bene comune dalla suggestione e dalla seduzione emozionale, l’interesse pubblico dalla iperpolarizzazione. Nell’ecosistema mediale contemporaneo, il senso comune rischia di diventare la fonte di tutto ciò e la camera di risonanza del pregiudizio e del conformismo digitale”.

Derrick DE KERCKHOVE ha posto, invece, l’accento sulla frammentazione algoritmica: “Quando parliamo di senso comune dobbiamo estenderlo allo spazio cognitivo comune che ormai emerge dal locale per diventare globale. Per quanto concerne l’IA generativa de Kerckhove parla di esternalizzazione delle fonti del sapere che determinano uno sposamento dall’interiorità dell’utente. Ha ricordato che Goncourt ha dato un premio letterario ad un’opera scritta dall’IA e dunque lo strumento comincia a normalizzarsi”.

Una tavola rotonda, moderata da Maria Pia ROSSIGNAUD (Vicepresidente TuttiMedia e Direttrice Media Duemila), ha accolto poi i contributi d: Franco Siddi (Presidente TuttiMedia), Luigi Fiorentino (Capo Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio), Andrea Delogu (Vice Direttore Generale Informazione Mediaset), Rosario Alfredo Donato (Direttore Generale CRTV), Marianna Ghirlanda (Past President IAA Italy Chapter), Raffaele Pastore (Direttore generale UPA), Marco Robbiati (Direttore Marketing Commerciale Rai Pubblicità) e Mattia Tarelli (Government Affairs and Public Policy Manager Google).

Un paradosso che viviamo nel mondo della pubblicità e che si registra bene lavorando in Rai Pubblicità – ha detto Marco ROBBIATI – è che “abbiamo ormai gli strumenti più raffinati per conoscere e raggiungere persone e audience, ma non siamo assolutamente consapevoli di cosa lasciamo nelle loro menti. L’IA nella pubblicità ha strumenti incredibili per la raccolta pubblicitaria, che si avvicinano alla manipolazione. Ma quanto stiamo investendo per la semina? Chi ispira la domanda? Le marche hanno bisogno di costruire reputazione, la semina richiede tempo. Non bisogna confondere l’efficienza con l’efficacia. Le aziende pensano più alla misurabilità del raccolto invece che alla semina, Qui entra in gioco il tema del senso: l’eccessiva personalizzazione non rileva possibili nuovi interessi delle persone. Come Rai Pubblicità ci stiamo interrogando su come contribuire ad ampliare la possibilità di scelta delle persone, utilizzando una comunicazione che possa farci immaginare cose che ancora non conosciamo”.

Andrea DELOGU ha voluto fare una distinzione tra innovazione di processo e innovazione di prodotto. Il senso di dipendenza pertiene alla innovazione di processo (come è quella della Intelligenza Artificiale), il senso di appartenenza pertiene alle innovazioni di prodotto. La Tv non è morta perché ha saputo innovarsi sia come innovazione di processo che di prodotto. A noi essere umani piace stare insieme e parlare di quello che abbiamo visto, ad esempio, sulla tv generalista. L’IA è e va considerato uno strumento di lavoro che consente di moltiplicare il prodotto finito. È cosa diversa dalla generazione di senso.

Rosario Alfredo DONATO ha ribadito la necessità di tornare a dare valore ad un certo tipo di comunicazione e di informazione, quella che si distingue per un elevato tasso di professionalità e serietà e sa essere fattore di coesione sociale. Senza dimenticare, però, che l’informazione è un bene economico ed ha un costo. Oggi abbiamo una sovrabbondanza di informazioni, ma in qualche modo proprio per tale sovrabbondanza c’è il rischio di rinunciare ad informarsi e cadere in uno stato di ignoranza razionale, a causa di un generalizzato calo dell’attenzione. Le piattaforme reagiscono attraverso gli algoritmi, che alla fine, ad esempio in Netflix, scelgono per noi quale contenuto guardare. E anche per Amazon oggi l’obiettivo è diventato quello di far recuperare tempo a chi sceglie i suoi prodotti, sempre attraverso gli algoritmi. A livello individuale abbiamo perso il senso critico. A livello collettivo stiamo perdendo il senso sociale e democratico. E in questo contesto rileva l’importanza del sostegno ad un sistema editoriale professionale che fornisca informazione di qualità, fondamentale, tanto quanto la pur importante attività di regolazione introdotta dall’Europa e dall’Italia, per le nostre democrazie.

Mattia TARELLI ha ricordato gli ultimi strumenti-chiave introdotti da Google e legati a Gemini: uno per la musica, uno per le immagini e uno per i video. E questi strumenti si stanno rilevando di grande utilità per gli utenti e anche per le imprese medio -piccole che fino a questo momento non avevano i mezzi adeguati per competere. Ha poi ricordato anche un altro strumento, che è quello della traduzione simultanea dei sottotitoli su Youtube. Anche questa introduzione ha avuto una conseguenza misurabile e importante, superando il limite linguistico di contenuti culturali italiani la cui fruizione è aumentata del 40% all’estero. Accanto a queste innovazioni, Google si è occupata anche di immaginare delle tutele per i propri utenti come l’applicazione che applica una filigrana a tutti i media che vengono generati dall’IA, e come altre tutele che si stanno studiano insieme alle altre piattaforme come Open Ai a tutella della immagine fisica delle persone se utilizzata in un contenuto sintetico. Tarelli ha poi voluto portare un appello dei creator, cuore della piattaforma Google, che sono stati al centro della regolazione europea e italiana, ma che non si sentono supportati nel loro rapporto con il governo e con le istituzioni e non adeguatamente riconosciuti nel loro lavoro. Mentre invece proprio il loro lavoro ha portato davanti YouTube e alla Tv 25,7 milioni di italiani e, più recentemente, anche il dibattito politico e i rappresentanti della politica all’interno dei podcast, particolarmente amati dai giovani.

Per Marianna GHIRLANDA è proprio il senso critico che abbiamo perduto che potrebbe essere quell’antidoto all’omologazione e alla disinformazione. La sfida è come conservarlo e soprattutto come tramandarlo ai nativi digitali. Le precedenti generazioni, infatti, non hanno avuto il problema di scontrarsi con le risposte “di default” (un default che maschera invece bias e pregiudizi).

Per Raffaele PASTORE la narrazione della “grande trasformazione” ci sta portando fuori binario. Una impostazione mentale che ci fa concentrare troppo sulle variabili e su tutto ciò che varia in un sistema. All’opposto dovremo concentrarci sulle invarianti. Ce ne sono tante, a cui tornare a dare il giusto valore: la responsabilità dei contenuti della informazione e dei suoi effetti; il fatto che la comunicazione è sempre un atto etico perché comunicare vuol dire decidere, scegliere consapevolmente, cosa dire e cosa non dire. L’eticità è un elemento imprescindibile che non può essere eluso; la trasparenza del contesto in cui deve avvenire la comunicazione. L’opacità può sembrare molto conveniente, ma sui mercati è la trasparenza invece ad essere fondamentale, perché nel gioco della domanda e dell’offerta l’elemento centrale è la fiducia. E non c’è fiducia senza trasparenza. Pasolini parlava di “religione della realtà” ed è a questo che dobbiamo tornare. E la realtà sono le invarianti descritte.

Ultimo intervento quello di Franco SIDDI. Oggi è difficile salvaguardare il senso critico. L’informazione professionale è assediata e la regolazione europea non è, da sola, sufficiente. Le idee forti da mettere in campo sono note: la responsabilità, l’umanità che continuare a governare i sistemi innovativi, il buon senso collettivo. La capacità di saper fare le domande e la capacità di discernere sono importanti e richiedono studio e competenze. L’IA ci da accesso ad un capitale cognitivo immenso, dobbiamo saperci orientare. Il giornalista deve cambiare, formarsi ed essere disponibile a lavorare insieme ad altre figure, continuare ad incarnare quella responsabilità sui contenuti che lo qualifica, sapendo però che chi fruisce quel contenuto riconosce la sua professionalità e il suo ruolo essenziale. E ha concluso con un messaggio di speranza: nelle persone. Le persone, informate e consapevoli, insieme, sanno reagire.

A conclusione dell’evento, la consegna del Premio Nostalgia di Futuro 2026.

Premio Nostalgia di Futuro AWARDS 2026 “Innovazione e Visione”:

* Laura D’Ausilio, Direttore comunicazione e trade marketing Rai Pubblicità;

* Paola Ferazzoli, Giornalista Rai e Presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane;

* Antonello Giacomelli, Commissario Agcom;

* Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, per “Fare l’Europa”, Progetto Commissione europea in Italia;

* Federico Silvestri, CEO e General Manager del Gruppo Il Sole 24 Ore;

* Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, per Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Premio Nostalgia di Futuro AWARDS 2026 “Donna è Innovazione”:

* Paola Severini Melograni, giornalista, conduttrice RAI, fondatrice e direttrice di Angeli Press, per “Le Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne”;

* Maria Eleanora Lucchin, Direttore Documentazione e Analisi istituzionale Mediaset;

* Maria Pia Caruso, Dirigente Agcom;

* Ginevra Topa, Studentessa LUISS Sport Academy.