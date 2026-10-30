A Roma nasce The Gym Hub by UniMarconi, la palestra che porta le competenze universitarie nell’allenamento

Roma, 26 ottobre 2026 – Dalla formazione universitaria alla pratica sportiva quotidiana. Nasce a Roma, nel quartiere Prati, The Gym Hub by UniMarconi, il nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Il progetto prende forma dal corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Ateneo e punta a trasferire le competenze maturate in ambito accademico nell’attività fisica, con percorsi costruiti sulle esigenze e sugli obiettivi delle singole persone.

Un team di professionisti accompagna gli iscritti nei diversi programmi di allenamento, mettendo a disposizione competenze, assistenza e percorsi personalizzati in base al livello di preparazione e ai traguardi individuali.

La struttura dispone di un’area pesi, attrezzature cardio e isotoniche e uno spazio dedicato all’allenamento funzionale, dotato di slitta, rack calistenico, air bike e Skillmill. L’offerta comprende sia la possibilità di allenarsi in autonomia sia percorsi seguiti da personal trainer, dal potenziamento della forza e della resistenza alla preparazione per specifici obiettivi sportivi.

Dal 1° novembre il programma si amplia con nuovi corsi di Pilates, Yoga, Cross Training, tonificazione e Pilates Reformer.

Con l’apertura di The Gym Hub, UniMarconi estende così il proprio impegno nel campo delle Scienze Motorie oltre l’attività didattica, mettendo le competenze sviluppate in ambito universitario al servizio della cultura del movimento e del benessere.

Maggiori informazioni sulla palestra, sugli spazi e sulle attività sono disponibili sul sito www.thegymhub.it.