Colloqui trilaterali ad Abu Dhabi: Russia, Ucraina e Usa di nuovo al tavolo dopo nove mesi

negoziati

La sessione, della durata di due giorni, sarà incentrata sulle garanzie di sicurezza e rappresenta il primo incontro di questo tipo da febbraio

Prendono il via oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti per cercare una via d’uscita al conflitto. La sessione, della durata di due giorni, sarà incentrata sulle garanzie di sicurezza e rappresenta il primo incontro di questo tipo da febbraio.

Prima dell’avvio dei negoziati, si svolge anche un incontro tra le delegazioni di Ucraina, Unione europea e Nato e gli emissari statunitensi. Lo riferiscono fonti ucraine presenti ad Abu Dhabi.

Gli attori al tavolo

A guidare la delegazione russa è Vladimir Medinsky, consigliere del presidente Vladimir Putin, già a capo della squadra negoziale di Mosca nei primi colloqui diretti con Kiev a Istanbul, in Turchia, nel marzo 2022. La delegazione comprende anche i viceministri degli Esteri Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin, il capo dei servizi segreti militari Igor Kostyukov e il vicecapo del dipartimento operativo dello Stato Maggiore Generale Yuri Zhigarlovsky.

Per l’Ucraina è presente Rustem Umerov, capo del Servizio di intelligence estero, che ha già partecipato ai precedenti negoziati. Della delegazione fanno parte anche Kyrylo Budanov, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, il suo vice Sergiy Kyslytsya e Davyd Arakhamia, leader dei parlamentari del partito presidenziale Servitore del Popolo.

Gli Stati Uniti sono rappresentati da Jared Kushner e Steve Witkoff, impegnati nel confronto diplomatico con Mosca e Kiev.

Palazzo Chigi: accordo passa da Ue

“L’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale”. Così fonti di Palazzo Chigi dopo l’avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Le stesse fonti sottolineano che “il negoziato tocca sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso. È quanto il presidente Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Costa: discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione”.

L’Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il consigliere per la sicurezza nazionale Fabrizio Saggio, alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l’avvio dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. All’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell’Unione europea.