Frigoriferi hackerati, la Francia apre un’inchiesta: ipotesi mano dell’Iran

pasdaran nel mirino

Un mese dopo l’attacco informatico ai frigoriferi dei supermercati in Francia la Procura di Parigi sospetta che l’Iran sia dietro l’incidente che ha causato la perdita di tonnellate di prodotti alimentari.

La Procura di Parigi infatti ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, un’unità di cyberattacco riconducibile ai pasdaran. A rendere nota l’apertura dell’inchiesta in una dichiarazione a Bfmtv è stata la procuratrice Laure Beccuau.

“E’ stata aperta un’indagine giudiziaria contro il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, un’unità informatica offensiva affiliata al Centro Elettronico e Cibernetico del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC-CEC) contro i suoi due vice e contro qualsiasi altro individuo che possa essere identificato”, ha dichiarato il procuratore di Parigi Laure Beccuau. Il ministro degli Esteri francese ha promesso sanzioni contro l’Iran “a livello europeo” per questi attacchi informatici.