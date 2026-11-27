Sono stati momenti di forte tensione quelli di stamattina a Stoccarda, in Germania, dove un uomo è stato fermato dalla polizia mentre attraversava con due asce il mercatino di Natale nel centro città.

La scena ha destato subito forte preoccupazione, riportando alla memoria i numerosi attentati - prevalentemente di matrice fondamentalista islamica - compiuti in passato proprio contri i banchetti luminosi adibiti in Europa le feste.

A notarlo, per via del suo comportamento definito “anomalo”, sono stati gli agenti in pattugliamento. Le forze dell’ordine lo hanno ammanettato, requisendogli poi le asce. Non è chiaro se l’uomo, che risulta avere cittadinanza thailandese, stesse pianificando un attacco.

Secondo quanto riferito da Bild, il soggetto in questione avrebbe acquistato le asce poco prima in un negozio di bricolage. La polizia lo ha quindi accompagnato in commissariato per la identificazione.